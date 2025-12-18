Podszywali się pod banki i wyłudzili setki milionów złotych. CBZC zatrzymało dziesiątki osób

A to dzięki ciężkiej pracy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, czyli w skrócie CBZC. Otóż udało im się rozbić grupę przestępczą, która działała od przynajmniej 2023 roku i odpowiada za oszustwa i wyłudzenia na nawet setki milionów złotych.

CBZC rozbiło jedną z najgorszych grup przestępczych w kraju

Metoda działania przestępców polegała na często opisywanym przez nas schemacie: otóż podszywali się oni pod pracowników banków, oraz rządali od swoich ofiar danych logowania, lub przelewów na inne konta. Zwykle używali do tego jakiejś historii w stylu zagrożenia dla pieniędzy na danym koncie. Stosowali przy tym liczne socjotechniki aby nie dać ofiarom czasu na zastanowienie się. Nie pomagał także fakt, że korzystali oni z fałszywych numerów infolinii. Z ich powodu ofiary widziały na ekranach telefonów, że dzwoni do nich ich bank.

Funkcjonariusze podczas akcji zatrzymali 35 osób, z czego domniemanego przywódcę grupy. To jednak nie koniec, ponieważ ustalono także kilkudziesięciu kolejnych podejrzanych. Zabezpieczono także mienie o wartości 200 tysięcy złotych, które miało posłużyć do przeprowadzania oszustw. Przeprowadzono także 100 przeszukań.