To świąteczne marzenie graczy. Logitech G rozbija bank

Logitech G to marka, której większości osób prawdopodobnie nie trzeba przedstawiać. Firma wywodzi się ze Szwajcarii. Początkowo znana była przede wszystkim ze świetnych akcesoriów biurowych, zresztą myszki z serii MX do dziś uważane są za najlepsze w swojej klasie.

Jednak od wielu, wielu lat Logitech G niezwykle skutecznie podbija też rynek gamingowy. Z klawiatur, myszek i słuchawek tego producenta korzystają gracze na całym świecie, w tym liczne grono profesjonalistów. To świetne i sprawdzone urządzenia, które dla wielu będą wymarzonym, świątecznym prezentem. Teraz Logitech G przygotował na nie ciekawą promocję. Wiele akcesoriów zostało przecenionych. Poza tym możesz liczyć na tym większą zniżkę, im więcej urządzeń kupisz.

Świąteczna promocja Logitech G

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Logitech przygotował promocję dla graczy. To doskonała okazja, aby sprawić prezent albo sobie, albo komuś bliskiemu. Przede wszystkim liczne sprzęty zostały przecenione i dostępne są w niższych cenach. Jednocześnie, korzystając z oficjalnego sklepu producenta, możesz liczyć na płatności odroczone Klarna, darmową dostawę przy zamówieniu powyżej 159 zł, a także 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

Poza tym szwajcarska firma przygotowała jeszcze jedną ofertę. Przy zamówieniu większej liczby urządzeń dostaniesz rabat – 130 zł przy zamówieniu 2+ produktów oraz 200 zł przy zakupie 3+ produktów. Co ważne, obowiązują tutaj wyłączenia. Przede wszystkim oferta dotyczy urządzeń Logitech w cenie powyżej 170 zł oraz Logitech G (gamingowych) powyżej 300 zł. Szczegóły opisane są na stronie producenta.

Polecane urządzenia Logitech G

Przyjrzyjmy się kilku najciekawszych urządzeniom dla graczy w ofercie Logitech. Firma wyznacza standardy w wielu kategoriach. Nie bez powodu jej myszki, klawiatury, słuchawki czy kierownice należą do najpopularniejszych na świecie. Jeśli miałbym polecić jakieś konkretne urządzenia, to byłoby to:

Myszka Logitech G502 X PLUS

Logitech G502 to wręcz legendarna myszka dla graczy, które niedawno doczekała się odświeżenia w postaci wersji G502 X PLUS. To sprawdzona konstrukcja, usprawniona o najnowsze rozwiązania, jak bezprzewodowa łączność LIGHTSPEED czy też hybrydowe przełączniki LIGHTFORCE. Do tego oferuje jeden z najlepszych przełączników optycznych na świecie, czyli HERO 25K, 13 programowalnych przycisków i wsparciem dla POWERPLAY, czyli systemu bezprzewodowego ładowania w trakcie grania.

W ramach świątecznej promocji myszka Logitech G502 X PLUS została przeceniona z 799 do zaledwie 499 zł.

Słuchawki Logitech G522 LIGHTSPEED

Słuchawki Logitech G522 LIGHTSPEED to sprzęt, który recenzowałem na łamach Telepolis.pl i sam używam na co dzień. To świetne, a przede wszystkim niezwykle wygodne słuchawki, które nie ciążą nawet po kilku godzinach z nimi na uszach. Wiem, bo regularnie używam ich zarówno w pracy, jak i grania. Cechują się przy tym długim czasem pracy na jednym ładowaniu.

Model ten pozwala na wybranie jednego z trzech rodzajów łączności, w tym dwóch bezprzewodowych (LIGHTSPEED oraz Bluetooth) oraz przewodowego, za sprawą przewodu USB-C. Mają wysokiej klasy przetworniki Pro-G, odczepiany mikrofon 48 kHz/16 bit i obsługują spatial audio (DTS). Nie brakuje im też lubianego przez graczy podświetlenia RGB LED.

Słuchawki Logitech G522 LIGHTSPEED dostępne są w cenie 799 zł.

Klawiatura Logitech G515 TKL RAPID TRIGGER

Klawiatura G515 TKL RAPID TRIGGER to spełnienie marzeń wielu graczy. Ma wiele zalet, wśród których należy wymienić przede wszystkim: niewielki rozmiar, więc zajmuje mało miejsca na biurku, ultracienką obudowę o wysokości zaledwie 22 mm oraz magnetyczne przełączniki analogowe.

Jeśli już przy przełącznikach jesteśmy, to te pozwalają nie tylko na regulację aktywacji w zakresie od 0,1 do 2,5 mm, ale też cechują się błyskawiczną reakcją, która daje realną przewagę w grach pokroju Counter-Strike 2 oraz Valorant. Poza tym pozwalają na szybką zmianę kierunku dzięki rozdzielczości SOCD. G515 TKL RAPID to połączenie profesjonalnego, gamingowego sprzętu z kompaktowym formatem.

Klawiatura G515 TKL RAPID TRIGGER dostępna jest w sklepie Logitech w cenie 799 zł.

Kierownica Logitech G923

Realizm dzisiejszych gier sprawia, że każdy z nas może się poczuć, jakby prowadził samochód Formuły 1. Rzecz w tym, że nie da się tego osiągnąć, grając na kontrolerze lub klawiaturze. Do pełni wrażeń nie obejdzie się bez wysokiej klasy kierownicy. Taką właśnie jest Logitech G923, w zestawie z pedałami.

Kierownica Logitech G923 jest kompatybilna zarówno z konsolami, jak i PC-tami. Wyposażona jest w system ekskluzywnego sprzężenia zwrotnego TRUEFORCE, który łączy się bezpośrednio z fizyką gry. Zapewnia to niespotykany realizm. Do tego urządzenie wykonane jest z wysokiej klasy materiałów, w tym aluminium oraz skóry.

System Logitech RS50

A jeśli Logitech G923 to z jakieś powodu za mało, to szwajcarska firma ma w swojej ofercie jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania dla prawdziwych, wyścigowych fanatyków. Jednym z nich jest kompletny system Logitech RS50. Łączy on w sobie kilka elementów: RS50 Base, RS Wheel Hub oraz Round Wheel. Do tego można go rozbudować o kolejne elementy, jak RS Pedals, dźwignię zmiany biegów RS Shifter & Handbrake, a nawet wyścigowy fotel PlaySeat Trophy Logitech G Edition.

System Logitech RS50 to również sprzężenie zwrotne TRUEFORCE. Do tego oferuje też zintegrowany szybkozamykacz oraz napęd bezpośredni z momentem obrotowym aż 8 Nm. Cena to 2999 zł.

To tylko wybrane sprzęty z oferty Logitech G. Więcej urządzeń znajdziecie na stronie producenta. Tam też poznacie szczegóły świątecznych promocji.