To świąteczne marzenie graczy. Logitech G rozbija bank
Akcesoria gamingowe mogą być świetnym pomysłem na prezent. Jeszcze lepiej, gdy są to dobre i cenione wśród graczy urządzenia. Takie w swojej ofercie ma Logitech G. Jakby tego było mało, to są one aktualnie dostępne w niezłych promocjach.
Logitech G to marka, której większości osób prawdopodobnie nie trzeba przedstawiać. Firma wywodzi się ze Szwajcarii. Początkowo znana była przede wszystkim ze świetnych akcesoriów biurowych, zresztą myszki z serii MX do dziś uważane są za najlepsze w swojej klasie.
Jednak od wielu, wielu lat Logitech G niezwykle skutecznie podbija też rynek gamingowy. Z klawiatur, myszek i słuchawek tego producenta korzystają gracze na całym świecie, w tym liczne grono profesjonalistów. To świetne i sprawdzone urządzenia, które dla wielu będą wymarzonym, świątecznym prezentem. Teraz Logitech G przygotował na nie ciekawą promocję. Wiele akcesoriów zostało przecenionych. Poza tym możesz liczyć na tym większą zniżkę, im więcej urządzeń kupisz.
Świąteczna promocja Logitech G
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Logitech przygotował promocję dla graczy. To doskonała okazja, aby sprawić prezent albo sobie, albo komuś bliskiemu. Przede wszystkim liczne sprzęty zostały przecenione i dostępne są w niższych cenach. Jednocześnie, korzystając z oficjalnego sklepu producenta, możesz liczyć na płatności odroczone Klarna, darmową dostawę przy zamówieniu powyżej 159 zł, a także 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.
Poza tym szwajcarska firma przygotowała jeszcze jedną ofertę. Przy zamówieniu większej liczby urządzeń dostaniesz rabat – 130 zł przy zamówieniu 2+ produktów oraz 200 zł przy zakupie 3+ produktów. Co ważne, obowiązują tutaj wyłączenia. Przede wszystkim oferta dotyczy urządzeń Logitech w cenie powyżej 170 zł oraz Logitech G (gamingowych) powyżej 300 zł. Szczegóły opisane są na stronie producenta.
Polecane urządzenia Logitech G
Przyjrzyjmy się kilku najciekawszych urządzeniom dla graczy w ofercie Logitech. Firma wyznacza standardy w wielu kategoriach. Nie bez powodu jej myszki, klawiatury, słuchawki czy kierownice należą do najpopularniejszych na świecie. Jeśli miałbym polecić jakieś konkretne urządzenia, to byłoby to:
Myszka Logitech G502 X PLUS
Logitech G502 to wręcz legendarna myszka dla graczy, które niedawno doczekała się odświeżenia w postaci wersji G502 X PLUS. To sprawdzona konstrukcja, usprawniona o najnowsze rozwiązania, jak bezprzewodowa łączność LIGHTSPEED czy też hybrydowe przełączniki LIGHTFORCE. Do tego oferuje jeden z najlepszych przełączników optycznych na świecie, czyli HERO 25K, 13 programowalnych przycisków i wsparciem dla POWERPLAY, czyli systemu bezprzewodowego ładowania w trakcie grania.
W ramach świątecznej promocji myszka Logitech G502 X PLUS została przeceniona z 799 do zaledwie 499 zł.
Słuchawki Logitech G522 LIGHTSPEED
Słuchawki Logitech G522 LIGHTSPEED to sprzęt, który recenzowałem na łamach Telepolis.pl i sam używam na co dzień. To świetne, a przede wszystkim niezwykle wygodne słuchawki, które nie ciążą nawet po kilku godzinach z nimi na uszach. Wiem, bo regularnie używam ich zarówno w pracy, jak i grania. Cechują się przy tym długim czasem pracy na jednym ładowaniu.
Model ten pozwala na wybranie jednego z trzech rodzajów łączności, w tym dwóch bezprzewodowych (LIGHTSPEED oraz Bluetooth) oraz przewodowego, za sprawą przewodu USB-C. Mają wysokiej klasy przetworniki Pro-G, odczepiany mikrofon 48 kHz/16 bit i obsługują spatial audio (DTS). Nie brakuje im też lubianego przez graczy podświetlenia RGB LED.
Klawiatura Logitech G515 TKL RAPID TRIGGER
Klawiatura G515 TKL RAPID TRIGGER to spełnienie marzeń wielu graczy. Ma wiele zalet, wśród których należy wymienić przede wszystkim: niewielki rozmiar, więc zajmuje mało miejsca na biurku, ultracienką obudowę o wysokości zaledwie 22 mm oraz magnetyczne przełączniki analogowe.
Jeśli już przy przełącznikach jesteśmy, to te pozwalają nie tylko na regulację aktywacji w zakresie od 0,1 do 2,5 mm, ale też cechują się błyskawiczną reakcją, która daje realną przewagę w grach pokroju Counter-Strike 2 oraz Valorant. Poza tym pozwalają na szybką zmianę kierunku dzięki rozdzielczości SOCD. G515 TKL RAPID to połączenie profesjonalnego, gamingowego sprzętu z kompaktowym formatem.
Kierownica Logitech G923
Realizm dzisiejszych gier sprawia, że każdy z nas może się poczuć, jakby prowadził samochód Formuły 1. Rzecz w tym, że nie da się tego osiągnąć, grając na kontrolerze lub klawiaturze. Do pełni wrażeń nie obejdzie się bez wysokiej klasy kierownicy. Taką właśnie jest Logitech G923, w zestawie z pedałami.
Kierownica Logitech G923 jest kompatybilna zarówno z konsolami, jak i PC-tami. Wyposażona jest w system ekskluzywnego sprzężenia zwrotnego TRUEFORCE, który łączy się bezpośrednio z fizyką gry. Zapewnia to niespotykany realizm. Do tego urządzenie wykonane jest z wysokiej klasy materiałów, w tym aluminium oraz skóry.
System Logitech RS50
A jeśli Logitech G923 to z jakieś powodu za mało, to szwajcarska firma ma w swojej ofercie jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania dla prawdziwych, wyścigowych fanatyków. Jednym z nich jest kompletny system Logitech RS50. Łączy on w sobie kilka elementów: RS50 Base, RS Wheel Hub oraz Round Wheel. Do tego można go rozbudować o kolejne elementy, jak RS Pedals, dźwignię zmiany biegów RS Shifter & Handbrake, a nawet wyścigowy fotel PlaySeat Trophy Logitech G Edition.
System Logitech RS50 to również sprzężenie zwrotne TRUEFORCE. Do tego oferuje też zintegrowany szybkozamykacz oraz napęd bezpośredni z momentem obrotowym aż 8 Nm. Cena to 2999 zł.
To tylko wybrane sprzęty z oferty Logitech G. Więcej urządzeń znajdziecie na stronie producenta. Tam też poznacie szczegóły świątecznych promocji.
Tekst sponsorowany na zlecenie Logitech.