Nowe, gamingowe smartfony OnePlus mają być przerażająco szybkie

OnePlus jest obecny na rynku smartfonów już od jakiegoś czasu (dokładnie 12 lat). Może nie zdołał przebić się do ścisłej czołówki producentów, ale z pewnością ma liczne grono fanów. Nie powinno to dziwić, bo mają w ofercie naprawdę solidne urządzenia. Nowe modele mają być jeszcze lepsze.

OnePlus z odważną zapowiedzią

Li Jie, szef marki na Chiny, w najnowszym wpisie na Weibo przekazał, że trwają prace nad nową serią smartfonów OnePlus Turbo. Te mają kłaść jeszcze większy nacisk na granie.

Podczas wczorajszej imprezy z okazji 12. rocznicy powstania OnePlus ujawniłem ważną wiadomość: OnePlus wkrótce wprowadzi na rynek nową serię #OnePlusTurboSeries#, która odziedziczy potężną wydajność flagowego modelu, zapewni najdłuższą żywotność baterii w swojej klasie i dostarczy niespotykane dotąd wrażenia z gier w tym przedziale cenowym. Nowa seria OnePlus Turbo z pewnością stanie się produktem o „przerażająco wysokiej” wydajności, żywotności baterii i wrażeniach z gier w swoim segmencie!



...W 2026 roku będziemy nadal badać górne granice wydajności gier i zapewniać najlepsze wrażenia większej liczbie osób. czytamy we wpisie Li Jie.

Nie wiadomo, kiedy telefony dokładnie zadebiutują i czy będą dostępne poza rynkiem chińskim. Natomiast jasne jest, że mają się skupiać z jednej strony na wydajności, a z drugiej na długim czasie na baterii.