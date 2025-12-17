Sprzęt

Nowe, gamingowe smartfony OnePlus mają być przerażająco szybkie

OnePlus jest bardzo pewny swego. Szef firmy na Chiny — Li Jie — zapowiada, że nowe modele dla graczy będą przerażająco szybkie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:33
0
OnePlus jest obecny na rynku smartfonów już od jakiegoś czasu (dokładnie 12 lat). Może nie zdołał przebić się do ścisłej czołówki producentów, ale z pewnością ma liczne grono fanów. Nie powinno to dziwić, bo mają w ofercie naprawdę solidne urządzenia. Nowe modele mają być jeszcze lepsze.

OnePlus z odważną zapowiedzią

Li Jie, szef marki na Chiny, w najnowszym wpisie na Weibo przekazał, że trwają prace nad nową serią smartfonów OnePlus Turbo. Te mają kłaść jeszcze większy nacisk na granie.

Podczas wczorajszej imprezy z okazji 12. rocznicy powstania OnePlus ujawniłem ważną wiadomość: OnePlus wkrótce wprowadzi na rynek nową serię #OnePlusTurboSeries#, która odziedziczy potężną wydajność flagowego modelu, zapewni najdłuższą żywotność baterii w swojej klasie i dostarczy niespotykane dotąd wrażenia z gier w tym przedziale cenowym. Nowa seria OnePlus Turbo z pewnością stanie się produktem o „przerażająco wysokiej” wydajności, żywotności baterii i wrażeniach z gier w swoim segmencie!

...W 2026 roku będziemy nadal badać górne granice wydajności gier i zapewniać najlepsze wrażenia większej liczbie osób.

czytamy we wpisie Li Jie.

Nie wiadomo, kiedy telefony dokładnie zadebiutują i czy będą dostępne poza rynkiem chińskim. Natomiast jasne jest, że mają się skupiać z jednej strony na wydajności, a z drugiej na długim czasie na baterii. 

Wcześniejsze plotki wspominały już o modelach OnePlus Turbo. Firma podobno szykuje dwa modele z potężnymi bateriami o pojemności aż 9000 mAh. Mocniejszy z nich ma być testowany z układami Snapdragon 8 Gen 5 oraz Dimensity 9500e. Z kolei słabszy ma mieć albo Snapdragona 8S Gen 4 lub Dimensity 8500.

Image
telepolis
oneplus smartfon dla gracza smartfon dla graczy OnePlus Turbo
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: 9to5Google