Fiskus zarabia miliony na pijakach

Od zeszłego roku w Polsce obowiązują przepisy, w myśl których sąd najpierw musiał, a teraz jedynie może orzec przepadek samochodu kierowcy, który prowadził na podwójnym gazie. Dla fiskusa to żyła złota. Tylko w pierwszych 9 miesiącach 2025 roku przyniosło to skarbówce kilkanaście milionów złotych.

Fiskus zarabia miliony

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 roku do naczelników urzędów skarbowych w całej Polsce wpłynęło aż 4,4 tys. orzeczeń o przepadku samochodu. Mowa właśnie o sytuacjach, w których kierowca prowadził na tzw. podwójnym gazie, więc sąd zasądził konfiskatę pojazdu na rzecz państwa.

Z tych 4,4 tys. orzeczeń udało się sprzedać 3,5 tys. pojazdów. Fiskus uzyskał z tego tytułu aż 14,2 mln zł. Z kolei w zeszłym roku, od 14 marca (wtedy przepisy weszły w życie) do 31 grudnia była to kwota rzędu 2,33 mln zł. Średnia wartość sprzedanego pojazdu wynosiła zaledwie 4 tys. zł. Zdaniem mecenasa Marka Niczyporuka z kancelarii Ars Aequi może to świadczyć o tym, że przestępcy drogowi mają świadomość przepisów i celowo nie używają drogich aut.