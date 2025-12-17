Motoryzacja

Fiskus zarabia miliony na pijakach

Urząd Skarbowy zarobił dodatkowe miliony na pijakach. Mowa tylko pierwszych 9 miesiącach 2025 roku.

Od zeszłego roku w Polsce obowiązują przepisy, w myśl których sąd najpierw musiał, a teraz jedynie może orzec przepadek samochodu kierowcy, który prowadził na podwójnym gazie. Dla fiskusa to żyła złota. Tylko w pierwszych 9 miesiącach 2025 roku przyniosło to skarbówce kilkanaście milionów złotych.

Fiskus zarabia miliony

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 roku do naczelników urzędów skarbowych w całej Polsce wpłynęło aż 4,4 tys. orzeczeń o przepadku samochodu. Mowa właśnie o sytuacjach, w których kierowca prowadził na tzw. podwójnym gazie, więc sąd zasądził konfiskatę pojazdu na rzecz państwa.

Z tych 4,4 tys. orzeczeń udało się sprzedać 3,5 tys. pojazdów. Fiskus uzyskał z tego tytułu aż 14,2 mln zł. Z kolei w zeszłym roku, od 14 marca (wtedy przepisy weszły w życie) do 31 grudnia była to kwota rzędu 2,33 mln zł. Średnia wartość sprzedanego pojazdu wynosiła zaledwie 4 tys. zł. Zdaniem mecenasa Marka Niczyporuka z kancelarii Ars Aequi może to świadczyć o tym, że przestępcy drogowi mają świadomość przepisów i celowo nie używają drogich aut.

Warto też nadmienić, że jeśli pojazd nie stanowił wyłącznej wartości sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa został on zbyty, darowany lub ukryty, to sąd może zarządzić przepadek jego równowartości. W pierwszych 9 miesiącach 2025 roku było 3,5 tys. takich decyzji. W zeszłym roku było ich 619.

Źródła tekstu: Business Insider