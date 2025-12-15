Motoryzacja

Toyota w końcu pękła. Odpalisz ją iPhone'em i Apple Watchem

Toyota najwidoczniej pogodziła się już z tym, że jej własnościowy standard nie ma szans z Apple.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:29
Apple Car Keys to funkcja, dzięki której możemy zapomnieć o noszeniu kluczyków do auta. Ot, wystarczy nam tylko smartfon. Pozwala ona na dodanie kluczyków do kompatybilnych aut do Apple Wallet, a następnie otwieranie drzwi auta zbliżając smartfona do klamki. Dodatkowo kiedy już jesteśmy wewnątrz możemy uruchomić silnik w naszym samochodzie. Dodatkowo z poziomu samej aplikacji możemy otwierać i zamykać drzwi tak długo, jak smartfon i auto są w swoim zasięgu. Ot, pozwala na to, na co pozwala zwykły kluczyk, którego jednak nie musimy ze sobą nosić.

Toyota z Apple Car Keys

Lista producentów samochodów, które wspierają Apple Car Keys jest stosunkowo długa. Należą do niej takie potęgi, jak BMW, Audi, czy Mercedes, chociaż to dopiero początek. Toyota do tej pory broniła się przed dołączeniem do tego grona z powodu posiadania identycznej funkcji o nazwie Digital Key, która była dostępna w ramach pakietu Remote Connect. 
Nie wiadomo, czy Toyota zrezygnuje ze swojego rozwiązania na rzecz tego od Apple, czy też będą się one dublowały. Możliwe także, że część aut będzie kompatybilna tylko z jednym z nich. To byłoby jednak najgorsze rozwiązanie, bo wprowadzające masę zamieszania.

