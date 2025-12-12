Motoryzacja

ITS przebadał płyny do spryskiwaczy. Oby to nie była ostra zima

Instytut Transportu Samochodowego postanowił sprawdzić jakość zimowych płynów do spryskiwaczy. Źle to mało powiedziane.

Eksperci sprawdzili 100 różnych płynów. W aż 80 z nich odkryli nieprawidłowości. Co gorsza, te w głównej mierze polegały na zawyżonej temperaturze krystalizacji. Czyli mówiąc prościej: zamarzały przy mniejszym mrozie, niż sugeruje to napis na opakowaniu. I chociaż mowa była o różnicy około 1-2 stopni Celsjusza, to wbrew pozorom jest to poważny problem. Jak możemy przeczytać w raporcie:

Płyn reklamowany jako odporny do -20 stopni w rzeczywistości krystalizuje przy -18/-19 stopniach Choć różnica jednej bądź dwóch kresek na termometrze wydaje się niewielka, to w praktyce może być decydująca. W przewodach systemu spryskiwacza dochodzi wtedy do zablokowania przepływu. Nawet jeśli płyn dotrze do szyby, to może zamarznąć po rozpyleniu już przy -10/-12 stopniach

Wadliwe płyny do spryskiwaczy

I owszem, zimy nie są tak ostre, jak dawniej. Problem w tym, że jedna mroźniejsza noc może zakończyć się płynem zamarzniętym w przewodach spryskiwaczy, lub zamarzającym po porannym rozpyleniu na szybę. Szczególnie niebezpieczny jest ten drugi scenariusz, jeśli będzie miał miejsce podczas jazdy. Warto także dodać, że ITS zauważyło spadek jakości płynów w porównaniu do badań z ubiegłego roku, co jest dość niepokojącym zjawiskiem. Niestety, instytut nie opublikował nigdzie listy przebadanych płynów. Pojawiła się jedynie sugestia, aby unikać tych najtańszych.

