Telewizja i VoD

To nie jest klon Supermana. Zwiastun "Supergirl" zaczyna się nietypowo

Warner Bros już od dłuższego czasu budował napięcie i zapowiadał, że "Supergirl" to będzie coś, na co warto czekać. W końcu mamy to! Wytwórnia wypuściła długo wyczekiwany pierwszy rozszerzony zwiastun filmu z Milly Alcock w roli głównej.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
To nie jest klon Supermana. Zwiastun "Supergirl" zaczyna się nietypowo

Plany powstania filmu "Supergirl" sięgają 2018 roku, ale fuzja, która doprowadziła do powstania Warner Bros. Discovery, znacznie opóźniła plany. Nowi prezesi DC Studios, James Gunn i Peter Safran nie porzucili pomysłu i ogłosili plany powrotów do uniwersum DC, zaczynając od "Supermana". Panowie też podjęli decyzję, że w głównej roli obsadzono uroczą Milly Alcock, którą znamy już z serialu "Ród Smoka"

Dalsza część tekstu pod wideo

Z "Rodu Smoka" do "Supergirl"

Gunn i Safran chcieli, aby "Supergirl" się wyróżniło jako produkcja. Chcieli, aby główna bohaterka nie była zbyt poważna, ale aby, mimo wszystko, kontrastowała z pogodnym Supermanem, Davida Corensweta. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Uchwyt AURZEN MagPlay
Uchwyt AURZEN MagPlay
-49.01 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Futerał na projektor AURZEN Caseplay
Futerał na projektor AURZEN Caseplay
-49.01 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Ekran projekcyjny EXTRALINK Foldable Projection Screen PSF-100 220x125
Ekran projekcyjny EXTRALINK Foldable Projection Screen PSF-100 220x125
0 zł
319 zł - najniższa cena
Kup teraz 319 zł
Advertisement

To medium oparte na historii; chcemy aby w kinach pokazywano historie, które są fajne i różnią się od siebie. A ten film nie jest po prostu żeńskim klonem "Supermana". To zupełnie osobna historia. Z postacią, która zasługuje na takie potraktowanie.

zapewnił Gunn na konferencji prasowej. 

Czym zatem różni się Supergirl od Supermana?

On widzi dobro w każdym, ja widzę prawdę.

mówi w zwiastunie sama o sobie Supergirl, czyli Kara. 

Postać Supergirl poznaliśmy już poczas seansu "Supermana", kiedy wpadła po swojego psa Krypto, lekko skacowana po imprezie na planecie czerwonego słońca. Od niego właśnie rozpoczyna się zwiastun i trzeba przyznać, że czynność, jaką wykonuje przykuwa uwagę. Dopiero po tym, kadr pokazuje nam bohaterkę. Kara, znana jako Supergirl, ma 23 lata, jest niesamowicie wyluzowana i deklaruje, że będzie to najlepszy rok w jej dotychczasowej karierze. My mamy nadzieję, że będzie to także dobry film. A o tym, przekonamy się już w czerwcu, kiedy trafi on na ekrany kin. 

Image
telepolis
Warner Bros. Superman Supergirl zwiastun premiera filmu
Zródła zdjęć: Warner Bros, materiały prasowe
Źródła tekstu: Warner Bros, arstechnica.com