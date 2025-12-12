To nie jest klon Supermana. Zwiastun "Supergirl" zaczyna się nietypowo

Plany powstania filmu "Supergirl" sięgają 2018 roku, ale fuzja, która doprowadziła do powstania Warner Bros. Discovery, znacznie opóźniła plany. Nowi prezesi DC Studios, James Gunn i Peter Safran nie porzucili pomysłu i ogłosili plany powrotów do uniwersum DC, zaczynając od "Supermana" . Panowie też podjęli decyzję, że w głównej roli obsadzono uroczą Milly Alcock, którą znamy już z serialu "Ród Smoka" .

Z "Rodu Smoka" do "Supergirl"

Gunn i Safran chcieli, aby "Supergirl" się wyróżniło jako produkcja. Chcieli, aby główna bohaterka nie była zbyt poważna, ale aby, mimo wszystko, kontrastowała z pogodnym Supermanem, Davida Corensweta.

To medium oparte na historii; chcemy aby w kinach pokazywano historie, które są fajne i różnią się od siebie. A ten film nie jest po prostu żeńskim klonem "Supermana". To zupełnie osobna historia. Z postacią, która zasługuje na takie potraktowanie.

Czym zatem różni się Supergirl od Supermana?

Postać Supergirl poznaliśmy już poczas seansu "Supermana", kiedy wpadła po swojego psa Krypto, lekko skacowana po imprezie na planecie czerwonego słońca. Od niego właśnie rozpoczyna się zwiastun i trzeba przyznać, że czynność, jaką wykonuje przykuwa uwagę. Dopiero po tym, kadr pokazuje nam bohaterkę. Kara, znana jako Supergirl, ma 23 lata, jest niesamowicie wyluzowana i deklaruje, że będzie to najlepszy rok w jej dotychczasowej karierze. My mamy nadzieję, że będzie to także dobry film. A o tym, przekonamy się już w czerwcu, kiedy trafi on na ekrany kin.