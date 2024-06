Czekaliśmy na niego dwa lata. Od dzisiaj na platformie Max

Fani serialu "Ród smoka" mogą zacierać ręce z radości. Już dziś, czyli 17 czerwca, premiera drugiego sezonu zadebiutuje na platformie Max.

"Ród smoka" powraca na platformę Max po dwuletniej przerwie. Premiera nowych odcinków już 17 czerwca. Finał pierwszego sezonu oglądaliśmy w październiku 2022 roku, zatem nic dziwnego, że z ogromną niecierpliwością wyczekujemy rozwinięcia rozpoczętych wątków.

Akcja "Rodu smoka" rozgrywa się dwieście lat wstecz, przed akcją "Gry o tron". Opowiada o walecznej Rhaenyrze, która szuka rozwiązań w drodze o walkę o utrzymanie korony. Pierwszy sezon "Rodu smoka" znacznie zwolnił tempo, w stosunku do tego, do którego przyzwyczaiła nas przez osiem lat "Gra o tron". Była to bardziej pałacowa intryga, niż przesiąknięty bitwami średniowieczny epos fantasy. Taki przedłużony prolog do prawdziwej akcji serialu - wojny domowej Targaryenów, znanej jako "Taniec smoków".

Drugi sezon powraca i ma być groźniejszy, większy i ogólnie bardziej spektakularny niż pierwszy. Miłośnicy akcji i nagłych jej zwrotów, w stylu "Gry o tron" nie powinni być zawiedzeni. Miejmy nadzieję, że potencjał zostanie w pełni wykorzystany.

Źródło zdjęć: Max

Źródło tekstu: digitaltrends.com