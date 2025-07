Play odcina się od Orange? Własne nadajniki powinny wystarczyć

Operator sieci Play od początku swojego istnienia opierał działanie na infrastrukturze własnej, ale również na roamingu krajowym , z wykorzystaniem zasięgu sieci Orange, Plus i T-Mobile. Obecnie, po niemal 20 latach, jedynym partnerem roamingowym jest Orange Polska .

Początki i rozwój roamingu krajowego

Play (P4) uruchomił swoją sieć w 2006 roku i w tym samym roku zawarł porozumienie z Polkomtelem (operatorem sieci Plus), umożliwiające abonentom dostęp do sieci GSM/UMTS Plusa w całym kraju – bez dodatkowych opłat i limitów.

W 2010 roku fioletowy operator rozszerzył współpracę, podpisując aneks z Orange – od listopada 2011 roaming krajowy w sieci Orange objął całe terytorium Polski. Na konferencji Mobile World Congress w 2013 roku Play ogłosił również umowę z T-Mobile , stając się operatorem z dostępem do trzech krajowych sieci przez roaming .

Rozbudowa sieci i ograniczanie roamingu

Rosnące inwestycje w infrastrukturę (w IV kwartale 2019 zasięg LTE Play sięgnął ponad 98 % populacji Polski) umożliwiły operatorowi stopniowe wycofywanie się z roamingu krajowego. W grudniu 2018 rozpoczęto redukcję roamingu na rzecz Plusa, a do końca 2019 zakończono korzystanie z sieci Plus. W 28 miastach Play całkowicie przełączył ruch do własnych nadajników.