Fiskus ma prośbę do Polaków. Dotyczy wszystkich

Często nie przywiązujemy uwagi do paragonów fiskalnych. Wiele osób nawet nie bierze ich z rąk sprzedawcy, a nawet jeśli, to za chwilę lądują one w koszu na śmieci (ważne, aby wyrzucić go do odpowiedniego, bo można narazić się na mandat). Tymczasem dla fiskusa to dowód, że transakcja została zarejestrowana i opodatkowana. Dlatego, jeśli go nie dostaniemy, powinniśmy to zgłosić.