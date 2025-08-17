DAZN rusza z darmową telewizją LaLiga

Darmowy kanał LaLiga dla wszystkich na całym świecie

Najważniejszym elementem współpracy będzie uruchomienie oficjalnego, darmowego kanału LaLiga na platformie DAZN, dostępnego dla fanów na całym świecie. Na nowym kanale użytkownicy znajdą bogatą ofertę treści przygotowanych przez ligę hiszpańską.

Najważniejsze będą skróty z każdego meczu, które pozwolą kibicom śledzić przebieg wszystkich spotkań niezależnie od miejsca zamieszkania. Oprócz tego dostępne będą klipy z najciekawszymi momentami oraz dodatkowe materiały o charakterze redakcyjnym, prezentujące unikalny klimat LaLigi. Co istotne – całość udostępniana jest w oryginalnych formatach, co gwarantuje autentyczność i wysoką jakość prezentowanych materiałów.

Jak podkreśla Shay Segev, CEO DAZN Group, partnerstwo z LaLiga wpisuje się w globalną strategię firmy, która konsekwentnie inwestuje w rozszerzanie oferty i czyni najwyższej klasy futbol bardziej dostępnym:

LaLiga to jedna z najbardziej prestiżowych lig na świecie, a teraz miliony kibiców będą mogły za darmo cieszyć się jej najlepszymi momentami na DAZN. Naszym celem jest budowanie światowego domu futbolu i dostarczanie oficjalnych treści fanom, gdziekolwiek się znajdują. - mówi Shay Segev, szef DAZN Group

Porozumienie wzmacnia dotychczasową współpracę DAZN z LaLiga. Firma już teraz posiada prawa do transmisji na żywo meczów ligi hiszpańskiej w takich krajach jak Hiszpania, Portugalia, Włochy, Niemcy, Austria, Japonia i Belgia. Nowa inicjatywa sprawia, że wszyscy fani futbolu zyskują darmowy dostęp do najważniejszych momentów sezonu, bez względu na lokalizację. To odpowiedź na rosnące oczekiwania widzów i trend otwierania treści na szeroką, globalną publiczność.