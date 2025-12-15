Telewizja i VoD

Ten serial HBO rozniósł widzów emocjonalnie. Wiemy, kiedy 2. sezon

Mało jest takich seriali, które rozkładają widzów na łopatki, ale ten bez wątpienia należy do tej grupy. Drugi sezon "The Pitt" wleci dokładnie rok po premierze pierwszego. 8 stycznia 2026 to data, którą warto zapamiętać.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:58
"The Pitt" najlepszy serial dramatyczny

Dla tych, którzy nie do końca orientują się w temacie, krótka przypominajka - "The Pitt" to jeden najlepiej przyjętych seriali na platformie Max w 2025 roku, który zadebiutował 9 stycznia. "The Pitt" został oparty na ciekawym pomyśle - każda część 15-odcinkowego cyklu śledziła godzinę w czasie rzeczywistym, co ostatecznie miało obejmować jedną, pełną stresu, 15-godzinną zmianę w szpitalu w Pittsburghu. I właśnie za sprawą tej nietypowej perspektywy, serial ten odniósł niebywały sukces i zdobył nagrody Emmy w najważniejszych kategoriach. Pierwsze 14 odcinków obejrzało średnio ponad 10 milionów widzów na całym świecie.

Uwielbiamy seriale medyczne

Wiadomość o tym, że już 8 stycznia na HBO Max zadebiutuje jego drugi sezon, kontynuując opowieść o intensywnym życiu personelu medycznego, z pewnością ucieszy wielu widzów. Apetyt rośnie, bowiem twórcy zapowiedzieli jeszcze więcej emocji i historii, które poruszą serca oglądających. 

W drugim sezonie zobaczymy ponownie Noah Wyle'a, Katherine LaNasę oraz Patricka Balla. A to właśnie dzięki ich kreacjom aktorskim, "The Pitt" został doceniony na całym świecie. 

Premierowa odsłona serialu jest w całości udostępniona w HBO Max. Kto jeszcze nie widział, ma okazję nadrobić zaległości przed debiutem kontynuacji. 

