Ten serial HBO rozniósł widzów emocjonalnie. Wiemy, kiedy 2. sezon

"The Pitt" najlepszy serial dramatyczny

Dla tych, którzy nie do końca orientują się w temacie, krótka przypominajka - "The Pitt" to jeden najlepiej przyjętych seriali na platformie Max w 2025 roku, który zadebiutował 9 stycznia. "The Pitt" został oparty na ciekawym pomyśle - każda część 15-odcinkowego cyklu śledziła godzinę w czasie rzeczywistym, co ostatecznie miało obejmować jedną, pełną stresu, 15-godzinną zmianę w szpitalu w Pittsburghu. I właśnie za sprawą tej nietypowej perspektywy, serial ten odniósł niebywały sukces i zdobył nagrody Emmy w najważniejszych kategoriach. Pierwsze 14 odcinków obejrzało średnio ponad 10 milionów widzów na całym świecie.

Uwielbiamy seriale medyczne

Wiadomość o tym, że już 8 stycznia na HBO Max zadebiutuje jego drugi sezon, kontynuując opowieść o intensywnym życiu personelu medycznego, z pewnością ucieszy wielu widzów. Apetyt rośnie, bowiem twórcy zapowiedzieli jeszcze więcej emocji i historii, które poruszą serca oglądających.

W drugim sezonie zobaczymy ponownie Noah Wyle'a, Katherine LaNasę oraz Patricka Balla. A to właśnie dzięki ich kreacjom aktorskim, "The Pitt" został doceniony na całym świecie.