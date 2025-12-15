Biedronka kończy z hegemonią Glovo. Podrzuci zakupy też Uberem

Nawet w 30 minut od złożenia zamówienia

W przypadku obsługi z użyciem Dark Store dostawy dotrą pod drzwi klientów w nawet 30 minut od złożenia zamówienia. Co przy tym ważne, dostawy będą realizowane z zachowaniem cen jak stacjonarnych sklepach.

Pilotaż usługi wystartował już w wybranych lokalizacjach, aby jak najlepiej dopracować cały proces i zapewnić klientom pełen komfort korzystania z dostaw realizowanych za pośrednictwem Uber Eats. Mieszkańcy Warszawy mogą już korzystać z usługi na terenie Mokotowa, natomiast w Krakowie obejmuje ona centrum miasta oraz Kazimierz. W Poznaniu usługa dostępna jest w obrębie dzielnic Łacina i Grunwald.

Ogólnopolski zasięg usługi i bezpłatna dostawa dla subskrybentów

Jeszcze w tym roku usługa zostanie uruchomiona w Katowicach. Do końca 2025 roku do programu zostanie włączonych około 20 sklepów, a wkrótce liczba ta wzrośnie do około 40 placówek w piętnastu największych aglomeracjach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie, Szczecinie, Olsztynie, Gdyni, Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu oraz Katowicach.