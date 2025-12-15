Aplikacje

Biedronka kończy z hegemonią Glovo. Podrzuci zakupy też Uberem

Biedronka nie zamyka się na Glovo, ale ukróca jego dominację. Od teraz zakupy z największego dyskontu w Polsce dostarczą też kurierzy Uber Eats.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 14:38
0
Nawet w 30 minut od złożenia zamówienia

Nawet w 30 minut od złożenia zamówienia

W przypadku obsługi z użyciem Dark Store dostawy dotrą pod drzwi klientów w nawet 30 minut od złożenia zamówienia. Co przy tym ważne, dostawy będą realizowane z zachowaniem cen jak stacjonarnych sklepach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pilotaż usługi wystartował już w wybranych lokalizacjach, aby jak najlepiej dopracować cały proces i zapewnić klientom pełen komfort korzystania z dostaw realizowanych za pośrednictwem Uber Eats. Mieszkańcy Warszawy mogą już korzystać z usługi na terenie Mokotowa, natomiast w Krakowie obejmuje ona centrum miasta oraz Kazimierz. W Poznaniu usługa dostępna jest w obrębie dzielnic Łacina i Grunwald.

Ogólnopolski zasięg usługi i bezpłatna dostawa dla subskrybentów

Ogólnopolski zasięg usługi i bezpłatna dostawa dla subskrybentów

Jeszcze w tym roku usługa zostanie uruchomiona w Katowicach. Do końca 2025 roku do programu zostanie włączonych około 20 sklepów, a wkrótce liczba ta wzrośnie do około 40 placówek w piętnastu największych aglomeracjach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie, Szczecinie, Olsztynie, Gdyni, Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu oraz Katowicach.

Biedronka kończy z hegemonią Glovo. Podrzuci zakupy też Uberem

Docelowo usługa będzie dostępna wszędzie tam, gdzie działa Uber Eats. W pierwszej połowie 2026 roku planowane jest uruchomienie nawet kilkuset sklepów w całej Polsce. Co więcej, subskrybenci Uber One już teraz mogą składać zamówienia z dostawą za 0 zł.

