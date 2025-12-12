Nie działa karta ING? To problem wszystkich klientów, możesz go ominąć

Spokojnie, nie wpadaj w panikę, to przejdzie

ING Bank Śląski wydał komunikat uprzedzający swoich blisko 5,1 mln klientów, że mogą pojawić się trudności w korzystaniu z usług banku. W szczególności problematyczne może okazać się niedziałanie kart płatniczych oraz płatności mobilnych podpiętych do nich. Nie zadziałają też wszelkie dyspozycje zarządzające kartami debetowymi i kredytowymi oraz płatności internetowe 3DSecure. Co ważne, karty przestaną działać w bankomatach i wpłatomatach.

Szczęśliwie przerwa w dostępie do usług będzie tym razem wyjątkowo krótka, ale spodziewać się jej należy nie w weekend, tylko w nocy z poniedziałku na wtorek (15/16 grudnia) od 1:00 do 2:00. Podyktowana jest ona planowymi pracami serwisowymi.

Jak minąć problemy z niedziałającą kartą ING Banku Śląskiego?

Już w samym komunikacie ING Bank Śląski nie tylko przeprasza swoich klientów za ewentualne utrudnienia związane z pracami modernizacyjnymi, ale też podaje gotowe, doraźne rozwiązanie problemu. Transakcje BLIK mają działać w tym czasie normalnie. To dodatkowy sygnał, że wdrożenie jest raczej z tych lżejszych — przy poważnych pracach BLIK działa jak papierek lakmusowy i automatycznie jest blokowany.