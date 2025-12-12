Konta

Nie działa karta ING? To problem wszystkich klientów, możesz go ominąć

Karty ING przestaną działać, nie zapłacimy też telefonem z użyciem Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay - przekazał ING Bank Śląski. Podał też sposób na ominięcie problemu.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 12:36
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nie działa karta ING? To problem wszystkich klientów, możesz go ominąć

Spokojnie, nie wpadaj w panikę, to przejdzie

ING Bank Śląski wydał komunikat uprzedzający swoich blisko 5,1 mln klientów, że mogą pojawić się trudności w korzystaniu z usług banku. W szczególności problematyczne może okazać się niedziałanie kart płatniczych oraz płatności mobilnych podpiętych do nich. Nie zadziałają też wszelkie dyspozycje zarządzające kartami debetowymi i kredytowymi oraz płatności internetowe 3DSecure. Co ważne, karty przestaną działać w bankomatach i wpłatomatach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Szczęśliwie przerwa w dostępie do usług będzie tym razem wyjątkowo krótka, ale spodziewać się jej należy nie w weekend, tylko w nocy z poniedziałku na wtorek (15/16 grudnia) od 1:00 do 2:00. Podyktowana jest ona planowymi pracami serwisowymi.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa MOZANO AirFry Artcook 6.5L
Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa MOZANO AirFry Artcook 6.5L
0 zł
215.25 zł - najniższa cena
Kup teraz 215.25 zł
Kabel USB - USB-C UGREEN 1 m
Kabel USB - USB-C UGREEN 1 m
0 zł
19.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.9 zł
Zasilacz UPS POWERWALKER VI 2000 SCL 2000VA 1200W
Zasilacz UPS POWERWALKER VI 2000 SCL 2000VA 1200W
0 zł
742.63 zł - najniższa cena
Kup teraz 742.63 zł
Advertisement

Jak minąć problemy z niedziałającą kartą ING Banku Śląskiego?

Już w samym komunikacie ING Bank Śląski nie tylko przeprasza swoich klientów za ewentualne utrudnienia związane z pracami modernizacyjnymi, ale też podaje gotowe, doraźne rozwiązanie problemu. Transakcje BLIK mają działać w tym czasie normalnie. To dodatkowy sygnał, że wdrożenie jest raczej z tych lżejszych — przy poważnych pracach BLIK działa jak papierek lakmusowy i automatycznie jest blokowany.

I tutaj uwaga, jeśli musisz zastrzec kartę w tym czasie, nie zrobisz tego w Moim ING i ING Business, ale wciąż taka dyspozycja będzie możliwa na infolinii banku dostępnej pod numerem +48 32 357 00 12.

Image
telepolis
ING ing bank śląski nie działa ing problem z kartą ING płatność ing nie działa google pay
Zródła zdjęć: Bartłomiej Grzankowski / TELEPOLIS.PL
Źródła tekstu: ING Bank Śląski, oprac. wł