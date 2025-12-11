Wielka zmiana w Canal+. Jedna aplikacja do wszystkiego

Canal+ łączy usługi VOD

Do tej pory klienci musieli korzystać z dwóch różnych bytów: serwisu z abonamentem i osobnej strony do wypożyczania nowości. Canal+ postanowił wreszcie to uporządkować. 10 grudnia ruszył proces łączenia ofert, który ma uprościć życie widzom.

Zamiast oddzielnej aplikacji Premiery Canal+, w głównym serwisie streamingowym pojawi się nowa zakładka. Nazwano ją CANALVOD. To właśnie tam trafią wszystkie kinowe hity, które można wypożyczyć bez stałej umowy.

Koniec z przełączaniem aplikacji

Najważniejszą skutkiem ma być większa wygoda. Nie trzeba już żonglować aplikacjami ani logować się w kilku miejscach. Zarówno treści z abonamentu, jak i płatne nowości, znajdą się na jednym pasku menu. Jeśli korzystałeś wcześniej z serwisu Premiery Canal+, twoje konto pozostanie aktywne.

Logujesz się tymi samymi danymi, co zawsze. Operator zapewnia, że historia zakupów i biblioteka filmów są bezpieczne. Co ważne, z nowej sekcji CANALVOD nadal może korzystać każdy. Nie trzeba wykupować drogiego pakietu telewizyjnego. Wystarczy darmowe konto, by wypożyczyć wybrany film na wieczór.

Cała operacja będzie przeprowadzona etapowo. Stary i nowy system będą działać równolegle do 15 stycznia 2026 roku. Trzeba jednak pamiętać, że nowe premiery od 10 grudnia będą lądować już wyłącznie w nowej sekcji CANALVOD.

Na czym obejrzysz nowości?

Filmy wypożyczysz wygodnie przez przeglądarkę na stronie canalplus.com oraz w aplikacji na Smart TV. Lista wspieranych producentów obejmuje Samsunga, LG, Hisense oraz Philipsa. Telewizor z systemem Android TV również sobie poradzi.

Jest jednak pewien problem techniczny, o którym operator informuje otwarcie. Posiadacze sprzętu Apple'a muszą uzbroić się w cierpliwość. Na iPhone’ach oraz Apple TV tymczasowo nie będzie można płacić za filmy ani ich odtwarzać w nowej sekcji.

Na start zintegrowanej usługi przygotowano kilka głośnych tytułów: