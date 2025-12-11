Samsung znalazł sposób na gorące telefony. Sprawdź, co wymyślili

Każdy z nas to zna – chwila grania albo nagrywania w 4K i telefon parzy w ręce. Producenci dwoją się i troją z komorami parowymi, ale to walka z wiatrakami. Ostatnio nawet Snapdragony produkowane przez TSMC mają problemy z kulturą pracy. Samsung wyczuł krew i szykuje rozwiązanie, którego na rynku mobile jeszcze nie było. Nadchodzący Exynos 2600 ma być pod tym względem wyjątkowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Miedź w samym sercu układu

Chodzi o technologię Heat Pass Block (HPB). Zamiast dokładać chłodzenie na zewnątrz, inżynierowie chcą wbudować pasywny radiator w sam środek procesora. To kawałek miedzi zintegrowany bezpośrednio z krzemem. Ma on błyskawicznie odbierać ciepło z rdzeni i oddawać je dalej, zanim telefon zdąży zwolnić obroty.

Samsung oficjalnie potwierdził prace nad tym rozwiązaniem w Korei. Jeśli HPB zadziała, Exynos 2600 będzie znacznie chłodniejszy niż konkurencja. To as w rękawie, który może przekonać Qualcomma do powrotu. Amerykanie nie są zadowoleni z temperatur swoich nowych Snapdragonów produkowanych u TSMC, więc Samsung Foundry staje się dla nich kuszącą opcją.

Exynos 2600: 2 nm i grafika marzeń

Nowe chłodzenie to tylko wierzchołek góry lodowej. Exynos 2600 ma być pierwszym mobilnym układem wykonanym w procesie 2 nm. Samsung zainwestował w tę technologię gigantyczne pieniądze, żeby nie powtórzyć wpadki z litografią 3 nm, przez którą stracił zamówienia od Google'a.

Specyfikacja wygląda imponująco. Mówi się o 10-rdzeniowym procesorze i – co najważniejsze – układzie graficznym opartym na technologii Nvidia. To byłoby coś, co faktycznie przywróciłoby Exynosom dawny blask.

Na premierę poczekamy do 2026 roku. Warto jednak obserwować ten temat. Obecnie moce przerobowe TSMC są zapchane do granic możliwości. Jeśli Samsung zaoferuje chłodniejsze układy i wolne taśmy produkcyjne, rynek smartfonów może czekać spore przetasowanie.