Allegro zrzuciło bombę. Paczkę wyślesz za 1 zł

Allegro wprowadza usługę Allegro Delivery dla klientów indywidualnych. To nowa opcja, która umożliwia wysyłanie paczek bezpośrednio z automatu do automatu. Wszystko odbywa się w obrębie zielonych maszyn One Box, które widzimy już niemal na każdym rogu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Smartfon zamiast drukarki

Największą zaletą nowości jest prostota. Allegro całkowicie eliminuje problem drukowania etykiet czy szukania taśmy klejącej. Cały proces nadania zamyka się w kilku kliknięciach na ekranie telefonu.

Wystarczy wejść w zakładkę "Moje przesyłki" i wypełnić prosty formularz. Po opłaceniu usługi otrzymujesz unikalny kod nadania. Z nim podchodzisz do dowolnego automatu One Box, wpisujesz cyfry, a skrytka otwiera się automatycznie. Wkładasz paczkę i gotowe – bez zbędnych formalności.

Promocja, która przyciąga

Na start usługi przygotowano ofertę, która może się przydać szczególnie przed zbliżającymi się świętami. Pierwsze trzy przesyłki nadasz za symboliczną złotówkę. Promocja trwa do końca tego roku.

Po wyczerpaniu limitu "za złotówkę" ceny nadal wyglądają atrakcyjnie. Allegro przygotowało specjalny cennik promocyjny, który obowiązuje aż do marca 2026 roku. Za małą paczkę (gabaryt S) zapłacisz 9,99 zł. Średnia skrytka (M) to koszt 10,99 zł, a największa (L) wyniesie Cię 11,99 zł.

Co zmieścisz w zielonej skrzynce?

Zasady dotyczące wielkości paczek są jasne i standardowe dla rynku automatów. Każda przesyłka może ważyć do 20 kg. Różnica tkwi w wymiarach. Najmniejsza skrytka ma 8 cm wysokości, średnia 19 cm, a największa 41 cm. Dwa pozostałe wymiary to 38 x 64 cm.

Warto zaznaczyć, że poza promocją ceny są nieco wyższe, ale wciąż konkurencyjne. Standardowy cennik to odpowiednio 12,99 zł, 14,99 zł i 16,99 zł. Biorąc pod uwagę wygodę i brak konieczności posiadania drukarki, Allegro Delivery może stać się poważnym graczem na rynku przesyłek konsumenckich.