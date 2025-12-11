Ministerstwo Finansów ogłasza. Chodzi o 15 grudnia

Ministerstwo Finansów, na oficjalnej rządowej stronie podatki.gov.pl opublikowało komunikat, w którym informuje Polaków o zaplanowanych pracach serwisowych. Utrudnienia dotkną nas w najbliższy poniedziałek, czyli 15 grudnia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Strona podatki.gov.pl

Z komunikatu dowiadujemy się, że na 15 grudnia zaplanowane zostały prace serwisowe. W związku z tym w godzinach od 19:00 do 21:00 nie będzie działać strona podatki.gov.pl.