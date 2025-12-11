Bezpieczeństwo

Ministerstwo Finansów ogłasza. Chodzi o 15 grudnia

Na stronie podatki.gov.pl, prowadzonej przez Ministerstwo Finansów, pojawił się komunikat. Chodzi o poniedziałek 15 grudnia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:55
1
Ministerstwo Finansów, na oficjalnej rządowej stronie podatki.gov.pl opublikowało komunikat, w którym informuje Polaków o zaplanowanych pracach serwisowych. Utrudnienia dotkną nas w najbliższy poniedziałek, czyli 15 grudnia.

Strona podatki.gov.pl

Z komunikatu dowiadujemy się, że na 15 grudnia zaplanowane zostały prace serwisowe. W związku z tym w godzinach od 19:00 do 21:00 nie będzie działać strona podatki.gov.pl.

Przerwa nie będzie długa. Nie zmienia to faktu, że w tym czasie nie da się załatwić kilku spraw, np. umówić przez internet wizyty w urzędzie skarbowym. Na szczęście prace nie dotyczą e-Urzędu Skarbowego, którym w tym czasie powinien normalnie funkcjonować. 

Image
telepolis
