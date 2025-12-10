mBank z nowym komunikatem. Pilnie poinformowano wszystkich klientów

mBank przypomina o ważnej kwestii

mBank ma oczy szeroko otwarte i postanowił przestrzec klientów przed nowymi metodami cyberprzestępców, którzy w okresie przedświątecznym wyszli na łowy i spotęgowali swoje działania. Nowe triki pozwalają im na wyłudzanie danych i pieniędzy od uczciwych obywateli.

Co istotne, chcą cię oszukać z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania lub fałszywych aplikacji. Oszuści mogą wysłać ci link do fałszywej strony. Będą nakłaniali cię do jego otwarcia i zainstalowania na komputerze lub telefonie. przestrzega mBank.

Po zainstalowaniu takiej aplikacji przestępcy mogą bez problemu wyłudzić dane i pieniądze. Najgroźniejsze są aplikacje typu AnyDesk, Splashtop oraz TeamViewer. Dzięki nim dostają się do naszego urządzenia i omijając zabezpieczenia, mogą na nim instalować kolejne złośliwe programy. Wszystko po to, aby osiągnąć swój cel.

Chodzi głównie o oszustwa, w których przestępcy podszywają się pod osoby, które rzekomo chcą od nas kupić jakiś przedmiot na portalu sprzedażowym. Nie brakuje także sytuacji, w których udają pracowników banku lub funkcjonariuszy policji. Preteksty są różne - odbiór pieniędzy za sprzedaż, pomoc techniczna, albo przywrócenie bezpieczeństwa konta.

4 zasady bezpieczeństwa wg mBanku