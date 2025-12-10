mBank z nowym komunikatem. Pilnie poinformowano wszystkich klientów
mBank na swojej stronie internetowej umieścił komunikat, z którym powinni zapoznać się wszyscy klienci. "Uważaj na oszustów i na aplikacje" apeluje bank.
mBank przypomina o ważnej kwestii
mBank ma oczy szeroko otwarte i postanowił przestrzec klientów przed nowymi metodami cyberprzestępców, którzy w okresie przedświątecznym wyszli na łowy i spotęgowali swoje działania. Nowe triki pozwalają im na wyłudzanie danych i pieniędzy od uczciwych obywateli.
Co istotne, chcą cię oszukać z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania lub fałszywych aplikacji. Oszuści mogą wysłać ci link do fałszywej strony. Będą nakłaniali cię do jego otwarcia i zainstalowania na komputerze lub telefonie.
Po zainstalowaniu takiej aplikacji przestępcy mogą bez problemu wyłudzić dane i pieniądze. Najgroźniejsze są aplikacje typu AnyDesk, Splashtop oraz TeamViewer. Dzięki nim dostają się do naszego urządzenia i omijając zabezpieczenia, mogą na nim instalować kolejne złośliwe programy. Wszystko po to, aby osiągnąć swój cel.
Chodzi głównie o oszustwa, w których przestępcy podszywają się pod osoby, które rzekomo chcą od nas kupić jakiś przedmiot na portalu sprzedażowym. Nie brakuje także sytuacji, w których udają pracowników banku lub funkcjonariuszy policji. Preteksty są różne - odbiór pieniędzy za sprzedaż, pomoc techniczna, albo przywrócenie bezpieczeństwa konta.
4 zasady bezpieczeństwa wg mBanku
- Nie udostępniajmy swoich danych do logowania, kart płatniczych, a także danych osobowych ze swoich dokumentów osobie, która się z nami kontaktuje pod którymś z wymienionych pretekstów.
- Nie instalujmy żadnego oprogramowania, ani aplikacji na prośbę osoby, której nie znamy. Nawet jeśli przedstawia się nam jako "pracownik banku".
- Nie pobierajmy aplikacji spoza oficjalnego sklepu (Google Play, App Store).
- Nie zlecajmy, ani nie potwierdzajmy żadnych operacji, gdy ktoś prosi nas o to telefonicznie lub przez komunikator.