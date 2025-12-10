Bezpieczeństwo

mBank z nowym komunikatem. Pilnie poinformowano wszystkich klientów

mBank na swojej stronie internetowej umieścił komunikat, z którym powinni zapoznać się wszyscy klienci. "Uważaj na oszustów i na aplikacje" apeluje bank. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:24
mBank przypomina o ważnej kwestii

mBank ma oczy szeroko otwarte i postanowił przestrzec klientów przed nowymi metodami cyberprzestępców, którzy w okresie przedświątecznym wyszli na łowy i spotęgowali swoje działania. Nowe triki pozwalają im na wyłudzanie danych i pieniędzy od uczciwych obywateli. 

Co istotne, chcą cię oszukać z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania lub fałszywych aplikacji. Oszuści mogą wysłać ci link do fałszywej strony. Będą nakłaniali cię do jego otwarcia i zainstalowania na komputerze lub telefonie.

przestrzega mBank. 

Po zainstalowaniu takiej aplikacji przestępcy mogą bez problemu wyłudzić dane i pieniądze. Najgroźniejsze są aplikacje typu AnyDesk, Splashtop oraz TeamViewer. Dzięki nim dostają się do naszego urządzenia i omijając zabezpieczenia, mogą na nim instalować kolejne złośliwe programy. Wszystko po to, aby osiągnąć swój cel. 

Chodzi głównie o oszustwa, w których przestępcy podszywają się pod osoby, które rzekomo chcą od nas kupić jakiś przedmiot na portalu sprzedażowym. Nie brakuje także sytuacji, w których udają pracowników banku lub funkcjonariuszy policji. Preteksty są różne - odbiór pieniędzy za sprzedaż, pomoc techniczna, albo przywrócenie bezpieczeństwa konta. 

4 zasady bezpieczeństwa wg mBanku

  1. Nie udostępniajmy swoich danych do logowania, kart płatniczych, a także danych osobowych ze swoich dokumentów osobie, która się z nami kontaktuje pod którymś z wymienionych pretekstów.
  2. Nie instalujmy żadnego oprogramowania, ani aplikacji na prośbę osoby, której nie znamy. Nawet jeśli przedstawia się nam jako "pracownik banku". 
  3. Nie pobierajmy aplikacji spoza oficjalnego sklepu (Google Play, App Store).
  4. Nie zlecajmy, ani nie potwierdzajmy żadnych operacji, gdy ktoś prosi nas o to telefonicznie lub przez komunikator. 
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank