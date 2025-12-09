Szukasz idealnego tabletu dla dziecka? Ten sprzęt zmienia zasady gry

Sprzęt

Technologia wkracza w świat najmłodszych coraz śmielej. Rodzice stają przed trudnym wyborem urządzenia, które połączy naukę z bezpieczną zabawą. Na rynku właśnie debiutuje sprzęt, który ma szansę rozwiązać ten dylemat.

Blackview Tab A6 Kids w Polsce

Kupno pierwszego tabletu dla dziecka to dziś decyzja tej samej wagi, co wybór odpowiedniej szkoły czy zabawek edukacyjnych. Urządzenie nie może być tylko "zabijaczem czasu". Powinno wspierać rozwój i, co najważniejsze, być odporne na trudy dziecięcego użytkowania. Producenci elektroniki coraz częściej dostrzegają tę niszę. Przykładem jest najnowszy Blackview Tab A6 Kids.

Dalsza część tekstu pod wideo

To sprzęt zaprojektowany od podstaw z myślą o specyficznych potrzebach najmłodszych użytkowników.

Blackview Tab A6 Kids to tablet, który łączy nowoczesną technologię z troską o dziecko. Zapewnia bezpieczną przestrzeń do nauki i zabawy, rozwijając ciekawość i kreatywność najmłodszych.

Aleksandra Zalewska, Junior Project Manager, MB Mobile

Pancerna konstrukcja i ochrona wzroku

Dzieci bywają mało delikatne dla elektroniki. Dlatego nowy Blackview został zamknięty w specjalnym, antypoślizgowym etui. Chroni ono sprzęt przed upadkami i zarysowaniami. Całość jest przy tym lekka. Tablet waży 546 gramów i ma 8,5 mm grubości. Dzięki temu dobrze leży nawet w małych dłoniach. Co ciekawe, obudowę można zdjąć. Sprawia to, że urządzenie "rośnie" razem z dzieckiem i może służyć też starszemu uczniowi.

Producent położył duży nacisk na zdrowie oczu. Ekran o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości HD wyposażono w kilka trybów ochrony. Mamy tu tryb czytania oraz tryb ciemny. System inteligentnie ogranicza emisję szkodliwego światła niebieskiego. To ważne rozwiązanie, szczególnie gdy pociecha spędza czas na oglądaniu bajek lub nauce czytania.

Edukacja pod kontrolą rodzica

Sprzęt to nie tylko obudowa, ale przede wszystkim oprogramowanie. Blackview postawił na sprawdzone rozwiązanie, jakim jest Google Kids Space. To certyfikowane środowisko pełne książek i aplikacji edukacyjnych. Treści są tam dobierane przez specjalistów. Dziecko nie trafi więc przypadkiem na nieodpowiednie materiały.

Dla rodziców kluczowa będzie funkcja Google Family Link. Pozwala ona na pełne zarządzanie tabletem z poziomu telefonu opiekuna. Możemy ustalać limity czasowe czy blokować konkretne aplikacje. Ciekawym dodatkiem jest też integracja z Google Lens. Dziecko może skierować aparat na roślinę lub zabytkowy budynek, by szybko dowiedzieć się, co to jest. To świetny sposób na interaktywne poznawanie świata.

Wystarczająca wydajność

Sercem tabletu jest ośmiordzeniowy procesor Allwinner A523. Wspiera go 4 GB pamięci RAM, którą można wirtualnie rozszerzyć. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. To wystarczy na tysiące zdjęć i aplikacji. Całość działa pod kontrolą systemu Android 15.

Warto wspomnieć o multimediach. Tablet ma certyfikat Widevine L1. Oznacza to, że bajki na Netflixie czy Disney+ będą odtwarzane w wysokiej jakości. O dźwięk dbają podwójne głośniki BOX, które dostrojono tak, by nie męczyły słuchu dziecka.

Dostępność i cena

Blackview Tab A6 Kids oraz inne modele z tej serii są już dostępne w popularnych polskich marketach z elektroniką. Można je kupić między innymi w sieciach Media Expert, Neonet oraz x-kom. Tablet Blackview Tab A6 Kids kosztuje 499 zł.

Tablety Blackview w Media Expert
Tablety Blackview w x-kom
Tablety Blackview w Neonet
