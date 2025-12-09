Sprzęt

Rządowy program już się kończy. Masz czas do Sylwestra

Ministerstwo Cyfryzacji kończy swój flagowy projekt skierowany do pracowników oświaty. Zostało niewiele czasu na skorzystanie z przyznanego dofinansowania. Kto zaśpi, ten bezpowrotnie straci szansę na tańszy sprzęt.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 09 GRU 2025
0
Laptop dla nauczyciela tylko do końca roku

To już definitywny koniec jednej z głośniejszych akcji ostatnich lat. Resort cyfryzacji wydał właśnie oficjalny komunikat przypominający o terminach. Data graniczna jest sztywna i nieprzekraczalna.

Nauczyciele mają czas na wizytę w sklepie tylko do 31 grudnia 2025 roku. Nieważne, czy bon leży w szufladzie od miesięcy, czy dopiero został przyznany. W Sylwestra o północy niewykorzystane kody stracą ważność. Od 1 stycznia 2026 roku żaden sprzedawca nie przyjmie już płatności bonem. Środki wygasną i wrócą do budżetu.

Ostatni dzwonek na zakupy

Sprawa dotyczy także tych pedagogów, którzy wnioskują o wsparcie na ostatnią chwilę. Nabór wniosków trwa jeszcze do 22 grudnia 2025 roku. Jeśli ktoś czekał do samego końca, musi działać błyskawicznie. Po otrzymaniu kodu zostanie zaledwie kilka dni na wybór komputera i sfinalizowanie transakcji.

Warto pamiętać, że nie każdy sklep komputerowy zrealizuje rządowy bon. Można to zrobić wyłącznie u przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie. Ich aktualna lista znajduje się na oficjalnej stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl. Lepiej sprawdzić to przed wyjściem z domu, żeby uniknąć rozczarowania przy kasie.

Sklepy też muszą się pilnować

Komunikat ministerstwa to także ostrzeżenie dla sprzedawców elektroniki. Urzędnicy proszą o terminowe składanie wniosków rozliczeniowych. Co ważne, system nie działa w pełni automatycznie.

Wnioski generowane po ostatnim dniu miesiąca nie trafiają same do ministerstwa. Przedsiębiorca musi je skutecznie złożyć w systemie. Jeśli o tym zapomni, rozliczenie transakcji może się skomplikować. To dobry moment, aby przejrzeć system i wysłać ewentualne zaległości czy korekty.

W razie wątpliwości działa specjalna infolinia. Można dzwonić pod numer (42) 253 54 36. lub pisać na [email protected]. Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku (7:00 - 18:00) oraz w soboty (10:00 - 18:00).

telepolis
ministerstwo cyfryzacji laptop dla nauczyciela bon na laptopa dla nauczyciela grudzień 2025
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji