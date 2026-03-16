Aplikacja mobilna przestanie działać. Bank wydał pilny komunikat

Santander Consumer Bank przerwa 17-18 marca 2026

Klienci Santander Consumer Bank powinni mieć na uwadze fakt, że nie będą mieli dostępu do aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej. W związku z tym, wszystkie pilne płatności powinni zaplanować wcześniej, po to, aby uniknąć nieprzyjemności i niepotrzebnego stresu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przerwa od 22:00 do 6:00

W nocy z wtorku na środę (17/18 marca 2026) w godzinach 22:00 - 6:00 przeprowadzimy prace serwisowe. Za niedogodności serdecznie przepraszamy. komunikuje Santander Consumer Bank.

Przerwa w Santander Consumer Bank - co nie będzie działało?

W czasie przeprowadzanych prac, klienci banku nie będą mieli dostępu do aplikacji mobilnej oraz do bankowości internetowej. Bank zapewnia, że przerwa ta nie będzie miała wpływu na płatność kartami kredytowymi banku Santander Consumer.

Jakie nowości w Santander Consumer Bank?

Jak już pisaliśmy wcześniej na Telepolis.pl, Santander Consumer Bank wdrożył proces, umożliwiający wzięcie kredytu z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. To bardzo dobry ruch, ograniczający papierologię. Zdaniem banku jest to nie tylko ułatwienie dla klientów, ale też dużo bezpieczniejsza opcja. Znika ryzyko pomyłki przy ręcznymi wpisywaniu danych. Funkcja ta wkrótce ma być dostępna także przy innych wnioskach o kredyty.