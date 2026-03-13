Fintech

Santander z wielką zmianą. Czym klienci powinni się martwić?

Santander ostatnio, przy każdej możliwej okazji, uświadamia swoich klientów, że zmienia się w Erste. Ale przy okazji, uspokaja, że korzystający z usług banku o nic nie powinni się martwić. Czy coś się zmienia oprócz nazwy? Co powinniśmy wiedzieć?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Santander z wielką zmianą. Czym klienci powinni się martwić?

Santander zmienia się w Erste

Bank na swoim oficjalnym profilu na Facebooku oraz na stronie internetowej zapewnia, że funkcje, z których klienci korzystają na co dzień, pozostają bez zmian. Ale to nie oznacza, że bank nic nie robi. 
Instytucja zapewnia, że jednocześnie, cały czas, pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które sprawią, że korzystanie z aplikacji będzie jeszcze wygodniejsze.

Santander zmienia się w Erste, a ty nic nie musisz robić.

tłumaczy Santander Bank Polska.

Co pozostanie niezmienione?

  • Numery kont pozostaną takie same, jak do tej pory.
  • Umowy pozostaną w mocy - współpraca z klientami będzie kontynuowana na starych zasadach. 
  • Klienci w dalszym ciągu będą mogli korzystać z aplikacji mobilnej banku oraz bankowości internetowej.
  • Nadal będą dostępne w aplikacji bankowej - BLIK oraz inne funkcje.
  • Bez zmian zostaną: historia transakcji, ulubieni odbiorcy i zlecenia stałe. Jeśli taka będzie dyspozycja klienta.
  • Nie ma potrzeby wymiany karty - dotyczasowa będzie nadal działała.
  • Nadal do dyspozycji będą doradcy banku - eksperci i bankierzy klientów biznesowych oraz korporacyjnych.

Bank nadal będzie działał na polskiej licencji bankowej, a nadzorować go będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Santander zapewnia, że ma gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i płaci podatki w Polsce.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bardzo możliwe, że w przyszłości pojawią się jakieś zmiany, ale będą one wprowadzane powoli, a już na pewno po uprzednim ogłoszeniu.   

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A176
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A176
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Czarny SM-S942
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Czarny SM-S942
0 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Advertisement

Dla tych, co nie do końca orientują się w temacie, nowym udziałowcem banku została austriacka Erste Group. To finansowy gigant, dobrze znany w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma jasne plany rozwoju i wie dokładnie co robi. Wartość wspomnianej transakcji to niebagatelna kwota 7 miliardów euro, co jest dowodem na to, wejście Erste na nasz rodzimy rynek jest poważną kwestią. 

Laptop HP 17
Image
telepolis
banki Santander Bank Polska Grupa Santander Santander Santander Bank santander konto
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Santander