Santander z wielką zmianą. Czym klienci powinni się martwić?

Santander zmienia się w Erste

Bank na swoim oficjalnym profilu na Facebooku oraz na stronie internetowej zapewnia, że funkcje, z których klienci korzystają na co dzień, pozostają bez zmian. Ale to nie oznacza, że bank nic nie robi.

Instytucja zapewnia, że jednocześnie, cały czas, pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które sprawią, że korzystanie z aplikacji będzie jeszcze wygodniejsze.

Santander zmienia się w Erste, a ty nic nie musisz robić. tłumaczy Santander Bank Polska.

Co pozostanie niezmienione?

Numery kont pozostaną takie same , jak do tej pory.

, jak do tej pory. Umowy pozostaną w mocy - współpraca z klientami będzie kontynuowana na starych zasadach.

- współpraca z klientami będzie kontynuowana na starych zasadach. Klienci w dalszym ciągu będą mogli korzystać z aplikacji mobilnej banku oraz bankowości internetowej .

. Nadal będą dostępne w aplikacji bankowej - BLIK oraz inne funkcje .

. Bez zmian zostaną: historia transakcji , ulubieni odbiorcy i zlecenia stałe. Jeśli taka będzie dyspozycja klienta.

, ulubieni odbiorcy i zlecenia stałe. Jeśli taka będzie dyspozycja klienta. Nie ma potrzeby wymiany karty - dotyczasowa będzie nadal działała.

- dotyczasowa będzie nadal działała. Nadal do dyspozycji będą doradcy banku - eksperci i bankierzy klientów biznesowych oraz korporacyjnych.

Bank nadal będzie działał na polskiej licencji bankowej, a nadzorować go będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Santander zapewnia, że ma gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i płaci podatki w Polsce.

Bardzo możliwe, że w przyszłości pojawią się jakieś zmiany, ale będą one wprowadzane powoli, a już na pewno po uprzednim ogłoszeniu.