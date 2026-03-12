Zapomnij o AMD i NVIDII. Chińczycy pokazali własne karty graficzne

Chińskie Lisuan Technology zapowiada pierwsze karty graficzne oparte na układzie G100. Producent, który po raz pierwszy pokazał tę serię w ubiegłym roku, przechodzi teraz do konkretów i ujawnił modele konsumenckie. Firma przygotowała dwie linie produktów - jedną skierowaną do graczy, a drugą do użytkowników profesjonalnych oraz stacji roboczych AI.

Niestety, na razie brak planów oficjalnej dystrybucji w Europie

Najważniejszą nowością jest Lisuan Extreme LX 7G100. To pierwsza pełnoprawna karta tej marki projektowana z myślą o gamingu. Producent podkreśla, że sprzęt ma oferować obsługę najnowszych API, a także gotowość do uruchamiania współczesnych gier AAA zaraz po wyjęciu z pudełka. Wśród wspieranych tytułów wymieniono m.in Baldur's Gate III, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Black Myth: Wukong, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Monster Hunter Rise, Resident Evil 4 oraz Sekiro.

Sercem karty jest autorski układ 7G106 wykonany w litografii 6 nm. Na pokładzie znalazło się 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej szynie danych oraz interfejs PCI Express 4.0 x16. Specyfikacja obejmuje również 192 jednostki TMU i 96 ROP. Maksymalne TDP wynosi tylko 225 W, a do zasilania wystarczy pojedyncza wtyczka 8-pin.

Postawiono tutaj na 3-slotowy układ chłodzenia z trzema wentylatorami. Wśród dostępnych złączy dostajemy cztery DisplayPort 1.4a. Producent deklaruje obsługę obrazu do 8K przy 60 Hz i z HDR, a także wsparcie dla kodowania AV1 w 4K przy 30 kl./s, HEVC w 8K przy 30 kl./s oraz dekodowania AVI i HEVC w 8K przy 60 kl./s. Nie zabrakło też zgodności z nowoczesnymi standardami, takimi jak DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 i OpenCL 3.0.

Chińczycy też chcą zarobić na sztucznej inteligencji

Obok modelu gamingowego producent pokazał także serię LX przeznaczoną dla prosumentów. W jej skład wejdą trzy wersje: MAX, PRO oraz Ultra. Najmocniejszy wariant otrzyma 24 GB VRAM i chłodzenie typu blower, co czyni go naturalnym kandydatem do stacji roboczych.

Model LX PRO również zaoferuje 24 GB pamięci, ale w połączeniu z układem chłodzenia opartym na dwóch klasycznych wentylatorach. Najniżej pozycjonowany LX MAX ma z kolei "tylko" 12 GB VRAM.