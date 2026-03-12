Apple ma 50 lat. W tym czasie wiele się zmieniło

Pięćdziesiąt lat temu w małym garażu narodziła się wielka idea. Firma Apple została założona w oparciu o proste przekonanie, że technologia powinna być osobistym doświadczeniem, a ta wiara – radykalna jak na tamte czasy – zmieniła wszystko.



1 kwietnia mija 50 lat istnienia Apple. Od pierwszego komputera Apple po Maca, od iPoda po iPhone'a, iPada, Apple Watch i słuchawki AirPods, a także usługi, z których korzystamy na co dzień – App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud oraz Apple TV – spędziliśmy pięć dekad na nowo definiując to, co możliwe, i oddając w ręce ludzi potężne narzędzia. Przy każdym przełomie przyświecała nam jedna idea — że świat popychają naprzód ci, którzy myślą inaczej.



Dzieje się tak, ponieważ postęp zawsze zaczyna się od kogoś – wynalazcy lub naukowca, ucznia lub twórcy opowieści – kto wyobraża sobie lepsze rozwiązanie, nowy pomysł, inną drogę. Ten duch kierował Apple od samego początku. Ale nigdy nie należał wyłącznie do nas.



Każdy wynalazek, który wprowadzamy na świat, jest zaledwie początkiem historii. Te najbardziej znaczące rozdziały piszecie Wy wszyscy – ludzie, którzy używają naszej technologii do pracy, nauki, marzeń i odkrywania. Dokonaliście przełomów i założyliście firmy. Rozweselaliście bliskich w szpitalach i uwieczniliście pierwsze kroki Waszych dzieci. Przebiegliście maratony, napisaliście książki i odnowiliście przyjaźnie. Podążaliście za swoją ciekawością, znaleźliście nową ulubioną piosenkę i dzieliliście się historiami, które łączą nas wszystkich.



W Waszych rękach tworzone przez nas narzędzia ulepszyły życie, a czasem nawet je uratowały. I to jest to, co nas inspiruje – nie to, co może zrobić sama technologia, ale wszystko, co Wy możecie z nią osiągnąć.



W Apple bardziej skupiamy się na budowaniu jutra niż na wspominaniu wczorajszego dnia. Nie mogliśmy jednak pozwolić, by ten kamień milowy minął bez podziękowania milionom ludzi, dzięki którym Apple jest tym, czym jest dzisiaj – naszym niesamowitym zespołom na całym świecie, społeczności deweloperów i każdemu klientowi, który dołączył do nas w tej podróży. Wasze pomysły inspirują naszą pracę. Wasze zaufanie napędza nas do doskonalenia się. Wasze historie przypominają nam o wszystkim, co możemy osiągnąć, gdy myślimy inaczej.



Jeśli nauczyliście nas czegokolwiek, to tego, że ludzie na tyle szaleni, by wierzyć, że mogą zmienić świat, to właśnie ci, którzy to robią.



Wznosimy więc toast za wariatów.



Odmieńców.

Buntowników.

Awanturników.

Niedopasowanych.

Tych, którzy widzą rzeczy inaczej.



Za Was.

Tim Cook, CEO Apple