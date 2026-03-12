Bezpieczeństwo

Bank z alertem, którego lepiej nie przegapić. Dotyczy wszystkich

BNP Paribas w najnowszym komunikacie postanowił zwrócić uwagę na palący problem, który dotyczy coraz więcej osób, nie tylko klientów tego banku. Chodzi o fałszywe reklamy na portalach społecznościowych i fakt, że w dalszym ciągu im ulegamy i przekazujemy nasze cenne dane prosto w ręce oszustów.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:08
0
Bank z alertem, którego lepiej nie przegapić. Dotyczy wszystkich

BNP Paribas - klikasz i trafiasz na taką stronę

Reklamy mają to do siebie, że przyciągają wzrok i nakłaniają, aby w nie kliknąć. Niestety, po takiej czynności, użytkownik trafia na fałszywą stronę, która zachęca do wypełnienia ankiety. Ankieta jest bowiem skonstruowana w taki sposób, aby wykraść od nas jak najwięcej danych. Wpisanie ich na stronie, powoduje jedno - trafiają one prosto do rąk przestępców, którzy z pewnością wykorzystają je w sposób daleko odbiegający od uczciwego. 

I może nie trzeba by było pisać o tym kolejny raz, ale jednak wciąż wypełniamy tego typu ankiety i tracimy nasze oszczędności. 

Paribas radzi, jak się chronić:

BNP Paribas przypomina dwie najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

  1. Zachowaj ostrożność wobec reklam finansowych w mediach społecznościowych.
  2. Nie podawaj swoich danych na stronach otwieranych reklam.

Warto pamiętać, aby zawsze weryfikować adres strony - bank przypomina, że w przypadku BNP Paribas, adres jest prosty i bez udziwnień: www.bnpparibas.pl. Fałszywe strony mogą wyglądać bardzo podobnie do tych oryginalnych, ale nigdy nie będą posiadały tego samego adresu. Będzie on różnił się szczegółami, albo posiadał literówki. Przed zalogowaniem się, warto także sprawdzić czy adres rozpoczyna się od "https" i czy certyfikat strony został wystawiony dla serwisu, w którym faktycznie mamy zamiar się zalogować. 

Jeśli masz podejrzenia, że zalogowałeś się na fałszywej stronie, natychmiast zmień hasło do bankowości internetowej i mobilnej. Skontaktuj się także z infolinią banku i opisz całą sytuację. 

telepolis
banki oszustwo paribas Paribas bank paribas BNP Paribas Bank Polska Paribas Bank Oszustwo BNP Paribas BNP Paribas komunikat paribas oszustwo
Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Bank Paribas