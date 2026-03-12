Minister wskazuje winnych cyberataku na Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Podczas rozmowy w ramach programu News Michalskiego w serwisie TVN24+ Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski otwarcie przyznał, że doszło do cyberataku na Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
Na całe szczęście atakującym nie udało się przełamać zabezpieczeń, a więc i narobić szkód. Nie jest znany konkretny cel ataku. Da się jednak określić jego źródło. Otóż Gawkowski twierdzi, że wedle wstępnych ustaleń sprawcy ataku są powiązani z Iranem.
Iran miał zaatakować Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Oczywiście można założyć, że poziom wiedzy Iranu w tej materii jest na wyższym poziomie, niż tej polskiej instytucji. W końcu mówimy tu o kraju, który ma być o krok od budowy bomby atomowej. Polska natomiast nie dysponuje uzbrojeniem tego typu ani technologią do jej produkcji.
Oczywiście może to być akcja wymierzona w sojuszników USA. W związku z ostatnimi wydarzeniami Iran przeprowadza ataki, w tym przy użyciu realnego uzbrojenia, na wiele państw, które są w jakikolwiek sposób powiązane ze Stanami Zjednoczonymi. To jednak jedynie spekulacje.