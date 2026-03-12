Minister wskazuje winnych cyberataku na Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Na całe szczęście atakującym nie udało się przełamać zabezpieczeń, a więc i narobić szkód. Nie jest znany konkretny cel ataku. Da się jednak określić jego źródło. Otóż Gawkowski twierdzi, że wedle wstępnych ustaleń sprawcy ataku są powiązani z Iranem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Iran miał zaatakować Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Oczywiście można założyć, że poziom wiedzy Iranu w tej materii jest na wyższym poziomie, niż tej polskiej instytucji. W końcu mówimy tu o kraju, który ma być o krok od budowy bomby atomowej. Polska natomiast nie dysponuje uzbrojeniem tego typu ani technologią do jej produkcji.