To najlepsze sci-fi, jakie możesz zobaczyć. Padła wyczekiwana data

"Silos" trzyma w napięciu, także jeśli chodzi o sezony

W zeszłym tygodniu, padła informacja odnośnie zakończenia zdjęć do czwartego (i zarazem ostatniego) sezonu "Silos". Sytuacja jednak wydała się widzom dość absurdalna, bowiem wciąż nie widzieli oni trzeciego sezonu. Co więcej, do końca też nie było pewne, kiedy odbędzie się jego premiera. A widzowie już mają prawo się niecierpliwić, bowiem minął już ponad rok od zakończenia drugiego sezonu w styczniu 2025 roku.

Co takiego w sobie ma "Silos", że nie możemy się od niego oderwać?

"Silos" to dystopijny thriller sci-fiz Rebeccą Ferguson w roli głównej, który przedstawia wizję przyszłości, w której ostatnim schronieniem jest ogromny podziemny bunkier o 144 poziomach. Nie jest też absolutnie żadną przesadą, że serial ten od swojej premiery w 2023 roku, stał się jednym z najgłośniejszych hitów Apple TV. Przez całe dwa sezony utrzymywał wysoką oglądalność. I za to należą się twórcom wielkie oklaski. Nie ma się też czemu dziwić, że oczekiwania na trzeci i czwarty sezon rosną z dnia na dzień.

Trzeci sezon "Silos" obejrzymy latem 2026

Rebecca Ferguson zlitowała się nad fanami i dała im jasną wskazówkę, przy okazji promocji filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny". Gwiazda potwierdziła w programie Today, że trzeci sezon serialu "Silos" obejrzymy już latem 2026 roku. Ferguson, zapytana przez prowadzącego o to, kiedy zobaczymy trzeci sezon, odpowiedziała:

Tego lata. Jesteście podekscytowani? Nie mogę podać jeszcze daty. Nie znam dokładnej, ale to będzie latem. Premiera już wkrótce.

Aktorka dodała, że mało jest takich seriali, których fabuła trzyma w napięciu wraz z kolejnymi sezonami. "Silos" stanowi wyjątek od reguły. Nie "rozpada się" i nie traci na jakości, ale wręcz przeciwnie - staje się coraz lepszy.

Czy zatem potrzebujemy lepszej rekomendacji? Przypomnijmy, że trzeci sezon serialu jest adaptacją fragmentów drugiej i trzeciej książki z serii Hugh Howeya, "Zmiana" i "Pył" ("Shift, Dust"). Przy czym, "Zmiana" koncentruje się głównie na nowych postaciach, znanych widzom z finałowego odcinka drugiego sezonu. "Pył" ponownie wraca z akcją do Juliette Nichols i jej współmieszkańców "Silosu 18". To zatem tłumaczy połączenie dwóch książek w jednej części, zamiast odsuwać całą obsadę na jeden sezon.

To zrozumiałe, że aktorka nie mogła zdradzić dokładnej daty premiery. Apple TV trzyma takie rzeczy w tajemnicy. Ale łatwo się domyślić, że premiera będzie miała miejsce po premierze 5. sezonu serialu "For All Mankind", która została zapowiedziana na 27 marca.Pojawianie się nowych odcinków potrwa do 29 maja.