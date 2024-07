Najlepszy serial jaki możesz obejrzeć. Przecieki z drugiego sezonu

"Silos" to jeden z najlepszych seriali, jakie do tej pory pojawiły się na platformie AppleTV+. Choć jeszcze nie znamy dokładnej daty premiery drugiego sezonu, to producent podgrzewa atmosferę i daje znać, że cała produkcja ma się dobrze.

Apple TV+ wie jak podsycić atmosferę oczekiwania wśród widzów. Nie tylko opowiada co nas będzie czekać w kolejnych odcinkach, ale właśnie przygotwuje się do panelu dyskusyjnego, odnośnie drugiego sezonu serialu. Wypuszcza też coraz więcej zdjęć premierowego odcinka do sieci. Silos to już kultowa pozycja na platformie AppleTV+. Pierwszy sezon był tak udany, że nawet nikomu nie przejdzie przez myśl, że w drugim cokolwiek by mogło pójść nie tak.

Graham Yost, który jest showrunnerem Silosa, w jednym z wywiadów zdradził co nie co odnośnie premierowego odcinka nowej serii.

Juliette ma bardzo trudny czas, aby dostać się do silosu, w dodatku w jej kombinezonie kończy się tlen. Cudowna taśma, w którą Walker owinęła jej kombinezon zawiedzie. Odcinek głównie skupi się na losach Juliette, która walczy o przetrwanie. Jednak nie taki będzie początek, najpierw zobaczymy co dzieje się w innym silosie. Będziemy świadkami buntu.

- tak o fabule opowiedział Graham Yost w Entertainment Weekly.

Silos opowiada o ostatnich dziesięciu tysiącach ludzi na Ziemi. Ich milowo-głęboki dom chroni ich przed toksycznym i śmiercionośnym światem zewnętrznym. Jednak nikt nie wie, kiedy i dlaczego silos został zbudowany, a każdy, kto spróbuje się tego dowiedzieć, ponosi śmiertelne konsekwencje. Rebekka Ferguson gra Juliette, inżynierkę, która szuka odpowiedzi na temat morderstwa ukochanej osoby i wpada na tajemnicę, która sięga o wiele głębiej, niż mogła sobie wyobrazić, prowadząc ją do odkrycia, że ​​jeśli kłamstwa cię nie zabiją, to prawda to zrobi.

What secrets lie beyond the silo?

Your first look at Silo Season 2. pic.twitter.com/UxXzN2FgTE — Apple TV (@AppleTV) June 10, 2024

Silos to serial, który ma już na starcie dwa elementy, które zwiastują sukces: bazuje na poczytnej książce i w dodatku ma fantastyczną obsadę. Mimo wolnego tempa (to tak zwany gatunek slow burn) jest w stanie zaangażować widza i trzymać w napięciu. Historia jest pełna zagadek i tajemniczych postaci. Tytułowy silos to miejsce, wewnątrz którego ma żyć cała ocalała populacja. Serial wykreowano w ogromnym stopniu na ekranie komputera, bowiem przygotowanie takiej scenografii wiązałoby się z wielkimi kosztami i byłoby wyjątkowo pracochłonne.

Wszystkie odcinki pierwszego sezonu są do obejrzenia na platformie Apple TV+.

