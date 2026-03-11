Sprzęt

Samsungi Galaxy S26 już w sklepach. W przedsprzedaży wygrała Ultra

Samsung rozpoczął globalną sprzedaż smartfonów z serii Galaxy S26 oraz słuchawek Galaxy Buds4. Urządzenia są już oficjalnie dostępne dla klientów. Wcześniejsza przedsprzedaż tych modeli wygenerowała duże wzrosty.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:40
0
Kupujący wybierali Ultrę

Koreański producent zanotował dwucyfrowy wzrost liczby zamówień w ujęciu rocznym (w porównaniu z serią Galaxy S25) na całym świecie. Klienci najczęściej wybierali najwyższy wariant z nowej oferty. Samsung Galaxy S26 Ultra stanowił ponad 70 procent wszystkich rezerwacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

W Europie liczba zamówień na wersję Ultra wzrosła o 20% w porównaniu do poprzednika w 2025 roku. Udział tego smartfonu w ogólnej puli przedsprzedażowej powiększył się o 10%. Dane te jasno obrazują rynkową strukturę popytu. Użytkownicy wolą dopłacić i mieć wszystko.

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł

Ekran i nowy procesor

Galaxy S26 Ultra otrzymał układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Procesor ten odczuwalnie zwiększa moc obliczeniową urządzenia. Pozwala to na szybszą i płynniejszą obsługę procesów sztucznej inteligencji. W pozostałych modelach pracuje Exynios 2600.

Producent wdrożył w modelu Ultra innowacyjny ekran Privacy Display. Technologia ta sprzętowo zabezpiecza dane użytkownika przed wzrokiem osób postronnych. Blokada widoczności jest kontrolowana precyzyjnie na poziomie pojedynczych pikseli.

Funkcje AI, by życie było łatwiejsze

Urządzenia z serii S26 obsługują rozbudowany system Galaxy AI. Oprogramowanie analizuje sytuację i wyświetla przypomnienia o nadchodzących zadaniach. System aparatu wspiera stabilizację oraz tryb nocnego wideo. Wbudowane narzędzia pozwalają też modyfikować zdjęcia za pomocą zwykłego opisu tekstowego.

Nowe słuchawki Samsunga

Do sklepów trafiły jednocześnie słuchawki Samsung Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro. Mają one zmieniony kształt oraz metalowe elementy obudowy. Wersja Pro otrzymała nową membranę oraz ulepszony system aktywnej redukcji szumów.

Samsung Galaxy S26
0 opinii
Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26
0 opinii
Ekran 6.30" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26+
0 opinii
Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26+
0 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26 Ultra
6 opinii
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
6 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Dostępność i cena

Smartfony i słuchawki można już kupić w polskich sklepach stacjonarnych i internetowych oraz u operatorów. Ceny smartfonów znajdziesz w tabeli poniżej.

Model Warianty pamięci i ceny 
12/256 GB 12/512 GB 16 GB/1 TB
Samsung Galaxy S26 4499 zł 5399 zł -
Samsung Galaxy S26+ 5599 zł 6499 zł -
Samsung Galaxy S26 Ultra 6499 zł 7399 zł 8699 zł
Słuchawki Galaxy Buds4 kosztują 849 zł. Za wersję Pro trzeba zapłacić 1099 zł.

Image
telepolis
samsung nowy smartfon samsung nowe słuchawki samsung Samsung w Polsce Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy Buds4 Samsung Galaxy Buds4 Pro Samsung Galaxy S26+
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung