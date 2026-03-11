Samsungi Galaxy S26 już w sklepach. W przedsprzedaży wygrała Ultra
Samsung rozpoczął globalną sprzedaż smartfonów z serii Galaxy S26 oraz słuchawek Galaxy Buds4. Urządzenia są już oficjalnie dostępne dla klientów. Wcześniejsza przedsprzedaż tych modeli wygenerowała duże wzrosty.
Kupujący wybierali Ultrę
Koreański producent zanotował dwucyfrowy wzrost liczby zamówień w ujęciu rocznym (w porównaniu z serią Galaxy S25) na całym świecie. Klienci najczęściej wybierali najwyższy wariant z nowej oferty. Samsung Galaxy S26 Ultra stanowił ponad 70 procent wszystkich rezerwacji.
W Europie liczba zamówień na wersję Ultra wzrosła o 20% w porównaniu do poprzednika w 2025 roku. Udział tego smartfonu w ogólnej puli przedsprzedażowej powiększył się o 10%. Dane te jasno obrazują rynkową strukturę popytu. Użytkownicy wolą dopłacić i mieć wszystko.
Ekran i nowy procesor
Galaxy S26 Ultra otrzymał układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Procesor ten odczuwalnie zwiększa moc obliczeniową urządzenia. Pozwala to na szybszą i płynniejszą obsługę procesów sztucznej inteligencji. W pozostałych modelach pracuje Exynios 2600.
Producent wdrożył w modelu Ultra innowacyjny ekran Privacy Display. Technologia ta sprzętowo zabezpiecza dane użytkownika przed wzrokiem osób postronnych. Blokada widoczności jest kontrolowana precyzyjnie na poziomie pojedynczych pikseli.
Funkcje AI, by życie było łatwiejsze
Urządzenia z serii S26 obsługują rozbudowany system Galaxy AI. Oprogramowanie analizuje sytuację i wyświetla przypomnienia o nadchodzących zadaniach. System aparatu wspiera stabilizację oraz tryb nocnego wideo. Wbudowane narzędzia pozwalają też modyfikować zdjęcia za pomocą zwykłego opisu tekstowego.
Nowe słuchawki Samsunga
Do sklepów trafiły jednocześnie słuchawki Samsung Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro. Mają one zmieniony kształt oraz metalowe elementy obudowy. Wersja Pro otrzymała nową membranę oraz ulepszony system aktywnej redukcji szumów.
Dostępność i cena
Smartfony i słuchawki można już kupić w polskich sklepach stacjonarnych i internetowych oraz u operatorów. Ceny smartfonów znajdziesz w tabeli poniżej.
|Model
|Warianty pamięci i ceny
|12/256 GB
|12/512 GB
|16 GB/1 TB
|Samsung Galaxy S26
|4499 zł
|5399 zł
|-
|Samsung Galaxy S26+
|5599 zł
|6499 zł
|-
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|6499 zł
|7399 zł
|8699 zł
Słuchawki Galaxy Buds4 kosztują 849 zł. Za wersję Pro trzeba zapłacić 1099 zł.