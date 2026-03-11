Samsungi Galaxy S26 już w sklepach. W przedsprzedaży wygrała Ultra

Kupujący wybierali Ultrę

Koreański producent zanotował dwucyfrowy wzrost liczby zamówień w ujęciu rocznym (w porównaniu z serią Galaxy S25) na całym świecie. Klienci najczęściej wybierali najwyższy wariant z nowej oferty. Samsung Galaxy S26 Ultra stanowił ponad 70 procent wszystkich rezerwacji.

W Europie liczba zamówień na wersję Ultra wzrosła o 20% w porównaniu do poprzednika w 2025 roku. Udział tego smartfonu w ogólnej puli przedsprzedażowej powiększył się o 10%. Dane te jasno obrazują rynkową strukturę popytu. Użytkownicy wolą dopłacić i mieć wszystko.

Ekran i nowy procesor

Galaxy S26 Ultra otrzymał układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Procesor ten odczuwalnie zwiększa moc obliczeniową urządzenia. Pozwala to na szybszą i płynniejszą obsługę procesów sztucznej inteligencji. W pozostałych modelach pracuje Exynios 2600.

Producent wdrożył w modelu Ultra innowacyjny ekran Privacy Display. Technologia ta sprzętowo zabezpiecza dane użytkownika przed wzrokiem osób postronnych. Blokada widoczności jest kontrolowana precyzyjnie na poziomie pojedynczych pikseli.

Funkcje AI, by życie było łatwiejsze

Urządzenia z serii S26 obsługują rozbudowany system Galaxy AI. Oprogramowanie analizuje sytuację i wyświetla przypomnienia o nadchodzących zadaniach. System aparatu wspiera stabilizację oraz tryb nocnego wideo. Wbudowane narzędzia pozwalają też modyfikować zdjęcia za pomocą zwykłego opisu tekstowego.

Nowe słuchawki Samsunga

Do sklepów trafiły jednocześnie słuchawki Samsung Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro. Mają one zmieniony kształt oraz metalowe elementy obudowy. Wersja Pro otrzymała nową membranę oraz ulepszony system aktywnej redukcji szumów.

Samsung Galaxy S26 0 opinii Samsung Galaxy S26 0 opinii Ekran 6.30" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26 Ultra 6 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 6 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Dostępność i cena

Smartfony i słuchawki można już kupić w polskich sklepach stacjonarnych i internetowych oraz u operatorów. Ceny smartfonów znajdziesz w tabeli poniżej.