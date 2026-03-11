Rząd ma nowy plan na cyberataki. Znamy założenia strategii do 2029 roku

Ochrona przed zagrożeniami

We wtorek, 10 marca 2026 roku, rząd przyjął nową Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten określa działania państwa na najbliższe lata, do 2029 roku. Głównym celem jest lepsza ochrona obywateli, firm i urzędów. Nowe przepisy mają też wzmocnić Krajowy System Cyberbezpieczeństwa.

Cyberprzestępczość stale rośnie. W sieci działają grupy hakerskie powiązane z obcymi państwami. Zagrożenia te wpływają na codzienne życie Polaków. Dotyczą one prywatności i bezpieczeństwa danych wszystkich użytkowników sieci.

Stanowisko resortu cyfryzacji

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przypomina o konieczności obrony polskiej sieci.

W dobie rosnącej agresji w cyberprzestrzeni musimy działać zdecydowanie, bo bezpieczeństwo w internecie to nasza wspólna sprawa i polska racja stanu. Przyjęta dzisiaj Strategia to nasz kluczowy dokument wyznaczający kierunki działań do 2029 roku. Budujemy odporne cyfrowo państwo – rozwijamy krajowe technologie, wzmacniamy współpracę instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i skuteczniej zwalczamy cyberprzestępczość. powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Plan zakłada ścisłą współpracę różnych ministerstw i służb. Dokument wyznacza cele strategiczne dla całego kraju. Do ustawy dołączono też dokładny wykaz działań operacyjnych. Będzie on głównym drogowskazem dla organów chroniących polski Internet.

Nowe instytucje i procedury

Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski wskazuje na konieczność posiadania odpowiednich procedur.

Przyjęcie Strategii Cyberbezpieczeństwa to ważny krok w budowie bezpiecznej i odpornej cyfrowo Polski. W świecie rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni potrzebujemy jasnego planu działań, który wzmocni ochronę państwa, gospodarki i danych obywateli. podkreślił Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji

Państwo chce szybciej reagować na incydenty w sieci. Ministerstwo planuje rozwój edukacji i szkoleń dla obywateli. Ważnym punktem jest rozwój polskich rozwiązań chmurowych i systemów bezpiecznej łączności. Rząd stawia również na współpracę z Unią Europejską i NATO.

Zmiany obejmą powołanie nowej instytucji koordynującej działania w sieci. Powstanie też Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Urzędy państwowe i wojsko otrzymają lepszą ochronę przed atakami typu DDoS. Nowe wymogi bezpieczeństwa pojawią się także w zamówieniach publicznych.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji, wśród działań przewidzianych w Strategii Cyberbezpieczeństwa znajdują się między innymi: