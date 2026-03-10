Bezpieczeństwo

Wymuszają 2G i czyszczą konta. Nowa tarcza w Wiadomościach Google

Aplikacja Wiadomości Google doczeka się wkrótce bardzo przydatnej nowości, która zwiększy bezpieczeństwo użytkowników. W najnowszej wersji beta komunikatora odkryto kod funkcji, która ma stanowić dodatkową tarczę przed specyficznymi, lokalnymi atakami phishingowymi.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:33
W aplikacji Wiadomości Google wkrótce zadebiutuje funkcja ochrony przed SMS Blasterami, czyli zmyślnymi, ale i niebezpiecznymi urządzeniami, które wykorzystują oszuści. Są to przenośne sprzęty symulujące działanie prawdziwych stacji bazowych operatorów komórkowych. Przestępcy mogą ukryć takie urządzenie w plecaku lub przemieszczać się z nim samochodem, rozsiewając masowe wiadomości do wszystkich telefonów na określonym obszarze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zagrożenie jest spore, ponieważ SMS Blastery wymuszają na znajdujących się w pobliżu smartfonach obniżenie standardu łączności do przestarzałego 2G. Ten zabieg pozwala oszustom całkowicie ominąć filtry antyspamowe nałożone przez telekomy. W rezultacie groźne wiadomości phishingowe trafiają bezpośrednio do użytkowników bez sieciowej weryfikacji.

W Polsce dotąd nie było słychać o atakach z wykorzystaniem SMS Blasterów, ale metoda ta jest stosowana przez oszustów w innych krajach – na przykład w Niemczech, Francji, Grecji czy Wielkiej Brytanii. Narażeni są na nią także mieszkańcy Tajlandii czy Wietnamu. Niewykluczone jednak, że w reakcji na coraz skuteczniejszą ochronę przed fałszywymi SMS-am, roztaczaną przez polskich operatorów, przestępcy będą próbowali stosować te narzędzia także i u nas.

Google już od dawna zaleca, by nie używać w smartfonach z Androidem sieci 2G. Dlatego też od kilku generacji systemu ten standard jest domyślnie wyłączony, choć można go ponownie aktywować w ustawieniach karty SIM. Nie warto tego robić bez wyraźnej potrzeby.

Nowy przełącznik bezpieczeństwa

Jak podaje portal Android Authority, w najnowszej wersji beta Wiadomości Google (v20260306) znalazł się kod specjalnego przełącznika chroniącego konkretnie przed tego typu atakami. Nowość ta dodaje warstwę ochrony w samej aplikacji, co będzie sporym ułatwieniem dla osób, które ze względu na słaby zasięg nie mogą pozwolić sobie na całkowite odcięcie od sieci 2G.

Na razie nie wiadomo, w jaki dokładnie sposób komunikator będzie weryfikował i blokował fałszywe stacje. Google najczęściej wykorzystuje sztuczną inteligencję i lokalne modele uczenia maszynowego do analizowania podejrzanych treści na samym urządzeniu. Prawdopodobnie firma i tym razem sięgnie po te same mechanizmy, ale działające niezależnie od innych metod, co zapewni dodatkowe zabezpieczenie. Nowość zawita do Wiadomości Google już wkrótce.

Google phishing oszustwo Wiadomości Google SMS Blaster
Źródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock
Źródła tekstu: Android Authority