Bezpieczeństwo

Pomagali jej zablokować transakcję. Myślała, że wszystko idzie dobrze

Oszuści wiosną atakują jakby ze zdwojoną mocą, a już na pewno z większą niż dotychczas bezczelnością. 34-letnia mieszkanka powiatu skarżyskiego zgłosiła oszustwo na kwotę 4000 złotych. A wszystko przez to, że uwierzyła dzwoniącemu mężczyźnie, że jest pracownikiem banku i chce jej pomóc.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:18
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pomagali jej zablokować transakcję. Myślała, że wszystko idzie dobrze

Pierwszy telefon namieszał jej w głowie, a drugi wydawał się pomocny

Z kobietą skontaktował się telefonicznie mężczyzna, który podał się za pracownika banku. Zadzwonił tylko po to, aby jej przekazać informacje, odnośnie podejrzanej transakcji zaobserwowanej na jej koncie. Poinformował on 34-latkę o nielegalnej wypłacie 4000 złotych z jej rachunku bankowego. Ale to była jedynie część schematu działania oszustów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kolejny dzwoniący przedstawił się już jako policjant i miał przynieść realną pomoc - zablokować trwającą właśnie transakcję, aby uniemożliwić wypłynięcie środków z jej konta. Mężczyzna nie był zwykłym policjantem, ale przedstawił się kobiecie jako specjalista zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Poprosił 34-latkę ze Skarżyska-Kamiennej o postępowanie zgodnie z jego instrukcjami i wygenerowanie kodu do cyfrowej płatności.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
0 zł
5382.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 5382.98 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Grafitowy SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Grafitowy SM-A566
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Czarny SM-F766
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Czarny SM-F766
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Zamiast odzyskać, to zabrali jej 4000 złotych z konta

Wygenerowany i udostępniony kod do cyfrowej płatności miał zapobiec utracie pieniędzy. Zmanipulowana telefonicznie kobieta, działając w stresie i pod presją czasu, zatwierdziła transakcję na kwotę 4000 złotych. Niestety, czynność ta spowodowała odwrotny skutek do zamierzonego. A wiadomo nie od dziś, że w taki sposób przelanych pieniędzy, nie da się tak łatwo odzyskać. 

Apelujemy o rozwagę przy dokonywaniu transakcji internetowych oraz kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Ostrożność i weryfikacja informacji to dziś najlepsza forma ochrony.

apeluje KPP w Skarżysku-Kamiennej. 
Robot sprzątający Dreame X60 Ultra
Image
telepolis
oszustwo na policjanta oszustwo na pracownika banku kody Blik wyłudzenie oszustwo telefon
Źródła zdjęć: ShotPrime Studio / Shutterstock
Źródła tekstu: swietokrzyska.policja.gov.pl