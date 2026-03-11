Sensacja na Marsie. Znaleziono węża. Sami zobaczcie
NASA udostępniła bardzo nietypowe zdjęcie z powierzchni Marsa. Na Czerwonej Planecie zaobserwowano coś, co przypomina węża.
Znane jest wam zjawisko określane jako pareidolia? To sytuacja, w której w zwykłych kształtach widzimy coś innego, np. twarz w sękach drewna lub zwierzę w chmurach. Właśnie o takiej sytuacji możemy też mówić w przypadku najnowszych zdjęć Marsa, którymi pochwaliła się NASA.
Wąż na Marsie
NASA opublikowała najnowsze zdjęcia Marsa. Szczególnie jedno jest szczególnie ciekawe. Możemy na nim zobaczyć coś, co na pierwszy rzut oka przypomina węża. Sami zobaczcie:
W rzeczywistości widzimy na fotografii tzw. diabła pyłowego. Zdjęcie zostało uchwycone z wysokości około 297 kilometrów. Cień obiektu mówi nam, że ma on długość około 800 metrów, więc jest naprawdę potężny.
Pozostałe zdjęcia prezentują między innymi krater o średnicy około 30 metrów, otoczony dużą strefą wybuchu czy też obszar o nietypowej strukturze na dnie krateru Gale. W obu przypadkach dodano niebieski ton, aby poprawić widoczność.