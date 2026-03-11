Sprzęt

Intel Core Ultra 200S Plus oficjalnie. Mamy je już w warsztacie

To koniec czekania - Amerykanie odkrywają wszystkie karty, chociaż dużo ich nie ma. Mimo wszystko dostaniemy więcej za mniej, a więc trudno narzekać.

Procesory Intel Arrow Lake debiutowały na rynku w październiku 2024 roku. I o ile w przypadku urządzeń mobilnych pojawiła się później rodzina Panther Lake, tak użytkownicy komputerów stacjonarnych zostali na lodzie. Aż do teraz, bowiem Niebiescy odświeżają swoją ofertę. Potwierdziły się wszystkie wcześniejsze plotki i platforma LGA 1851 otrzyma lada moment oficjalnie nowe CPU, będące przedstawicielami serii Arrow Lake Refresh.

Nowe procesory trafią do sklepów 26 marca 2026

Tym razem dostajemy tylko dwa modele - Intel Core Ultra 7 270K Plus oraz Core Ultra 5 250K Plus. Wymieniany we wczesnych przeciekach Intel Core Ultra 9 290K Plus został anulowany. Oba układy co prawda korzystają z tych samych architektur i litografii co poprzednicy, ale zobaczymy tutaj więcej rdzeni i wątków. Taktowania pozostają z grubsza na tym samym poziomie.

Intel Core Ultra 200S Plus oficjalnie. Mamy je już w warsztacie

Według wykresów od Amerykanów, Intel Core Ultra 7 270K Plus ma być średnio o 15% wydajniejszy w grach od poprzednika i do 92% mocniejszy w benchmarkach niż konkurencyjny AMD Ryzen 7 9700X. W przypadku Intel Core 5 250K Plus przewaga ta spada do 13% w zestawieniu ze "zwykłym" Arrow Lake, ale wzrasta do 103% porównując z AMD Ryzen 5 9600X.

Intel Core Ultra 200S Plus oficjalnie. Mamy je już w warsztacie

Oczywiście do tych liczb radzimy podchodzić z dystansem i wstrzymać się z wnioskami do recenzji. Zwłaszcza, że omawiane procesory są już w naszych rękach. Dodatkowo pomiary Niebieskich wykonane zostały na różnych platformach, dostosowanych do oficjalnej specyfikacji IMC (7200 MT/s dla Arrow Lake Plus, 6400 MT/s dla Arrow Lake i 5600 MT/s dla Ryzenów).

Trzeba jednak podkreślić, że Intel chce wyraźnie zawalczyć ceną. MSRP ustalono kolejno na 199 i 299 dolarów, czyli 729 i 1095 złotych (+VAT). To znacznie mniej niż pułap z jakiego startowały podstawowe modele w postaci Core Ultra 5 245K i Core Ultra 7 265K (309 i 394 dolarów). Poprawie uległ też kontroler pamięci plus dochodzą optymalizacje oprogramowania. Szczegółowo o zmianach będziecie mogli u nas poczytać już niedługo.

