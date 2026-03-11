Google grzebie w Androidzie. Telefony odczuwalnie przyspieszą

Zmiany w sercu systemu Android

Jądro systemu to najważniejszy element Androida. Odpowiada za komunikację między procesorem, aplikacjami i sprzętem. Według informacji udostępnionych przez firmę Google, ten element pochłania około 40% czasu pracy procesora na urządzeniach mobilnych. Nawet drobne modyfikacje w tym obszarze dają widoczne efekty w działaniu smartfonów.

Gigant z Mountain View wdrożył technologię o nazwie Automatic Feedback-Directed Optimization (AutoFDO). Narzędzie to analizuje dane z rzeczywistego użytkowania urządzeń. Standardowo kompilator przetwarza kod oprogramowania na instrukcje zrozumiałe dla procesora w oparciu o ogólne reguły i założenia. Nowa funkcja całkowicie zmienia ten proces.

Testy na popularnych aplikacjach

Kompilator uczy się teraz na podstawie prawdziwych scenariuszy z życia użytkowników. Google zebrał potrzebne dane podczas testów laboratoryjnych na telefonach z serii Pixel. Symulowano tam korzystanie ze stu najpopularniejszych aplikacji na system Android. Specjalne narzędzia śledziły w tym czasie fragmenty kodu jądra używane najczęściej przez system.

Oprogramowanie rozpoznaje intensywnie eksploatowane obszary. Jądro systemu jest następnie przebudowywane z wykorzystaniem tych informacji. Kompilator lepiej organizuje układ kodu i optymalizuje jego działanie. Często wywoływane funkcje działają przez to z dużo wyższą wydajnością.

Szybsze uruchamianie i lepsza bateria

Zastosowana optymalizacja przynosi wymierne korzyści dla posiadaczy sprzętu. Aplikacje uruchamiają się odczuwalnie szybciej, a przełączanie się między otwartymi programami zajmuje mniej czasu. Cały system operacyjny pracuje płynniej. Wzrasta również ogólny czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu akumulatora.