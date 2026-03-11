Bezpieczeństwo

Google grzebie w Androidzie. Telefony odczuwalnie przyspieszą

Google wprowadza nowe rozwiązanie do jądra systemu Android. Telefony będą działać szybciej i sprawniej. Poprawi się też czas pracy na baterii.

Zmiany w sercu systemu Android

Jądro systemu to najważniejszy element Androida. Odpowiada za komunikację między procesorem, aplikacjami i sprzętem. Według informacji udostępnionych przez firmę Google, ten element pochłania około 40% czasu pracy procesora na urządzeniach mobilnych. Nawet drobne modyfikacje w tym obszarze dają widoczne efekty w działaniu smartfonów.

Gigant z Mountain View wdrożył technologię o nazwie Automatic Feedback-Directed Optimization (AutoFDO). Narzędzie to analizuje dane z rzeczywistego użytkowania urządzeń. Standardowo kompilator przetwarza kod oprogramowania na instrukcje zrozumiałe dla procesora w oparciu o ogólne reguły i założenia. Nowa funkcja całkowicie zmienia ten proces.

Testy na popularnych aplikacjach

Kompilator uczy się teraz na podstawie prawdziwych scenariuszy z życia użytkowników. Google zebrał potrzebne dane podczas testów laboratoryjnych na telefonach z serii Pixel. Symulowano tam korzystanie ze stu najpopularniejszych aplikacji na system Android. Specjalne narzędzia śledziły w tym czasie fragmenty kodu jądra używane najczęściej przez system.

Oprogramowanie rozpoznaje intensywnie eksploatowane obszary. Jądro systemu jest następnie przebudowywane z wykorzystaniem tych informacji. Kompilator lepiej organizuje układ kodu i optymalizuje jego działanie. Często wywoływane funkcje działają przez to z dużo wyższą wydajnością.

Szybsze uruchamianie i lepsza bateria

Zastosowana optymalizacja przynosi wymierne korzyści dla posiadaczy sprzętu. Aplikacje uruchamiają się odczuwalnie szybciej, a przełączanie się między otwartymi programami zajmuje mniej czasu. Cały system operacyjny pracuje płynniej. Wzrasta również ogólny czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu akumulatora.

Nowe rozwiązanie trafia obecnie do gałęzi oznaczonych jako android16-6.12 oraz android15-6.6. Są to warianty wykorzystywane w nowszych wydaniach systemu operacyjnego. Google planuje rozszerzyć to rozwiązanie na przyszłe wersje oprogramowania. W kolejnych miesiącach optymalizacja obejmie następne komponenty. Zmiany dotkną także sterowniki sprzętowe dla aparatów fotograficznych i modemów.

