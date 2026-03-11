ChatGPT stanie się lepszy. Wygenerujemy już nie tylko zdjęcia

OpenAI od momentu podpisania umowy z Departamentem Obrony USA traci użytkowników w zastraszającym tempie. W zaledwie ciągu kilku dni liczba odinstalowań aplikacji ChatGPT wzrosła o ponad 295%. Nie powinno więc nikogo dziwić, że Sam Altman ogłosił kolejny raz "kod czerwony", a niedawno na rynek wypuszczone zostały nowe modele jak GPT-5.4.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie wiadomo do jakich abonamentów trafi ta usługa

Wygląda jednak na to, że to nie koniec zmian mających odzyskać przychylność opinii publicznej. Jak donosi The Information, już niedługo w ramach popularnego czatbota będziemy mogli nie tylko generować obrazy, ale i filmy. Wszystko za sprawą włączenia do ChatGPT modelu Sora, dostępnego wcześniej w oddzielnej aplikacji.

Dla OpenAI byłby to ruch strategiczny. ChatGPT już dziś jest centrum ekosystemu firmy, a dołożenie do niego narzędzia do tworzenia materiałów wideo mogłoby jeszcze mocniej związać użytkowników z jedną platformą. Zamiast przełączania się między osobnymi usługami, wszystko mogłoby odbywać się w jednym miejscu.

Oczywiście Sora to nie jest żadna nowość - usługa debiutowała początkowo w 2024 roku, a druga generacja pojawiła się pod koniec 2025 roku. W tym czasie Meta, Google i wiele chińskich firm również wypuściło swoje alternatywy. Wszystkie z nich zmagają się jednak z tym samym problemem, czyli prawami autorskimi.