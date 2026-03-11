Sprzęt

Tani iPhone jeszcze tańszy. Wydajność flagowca w cenie średniaka

Gdyby iPhone 16e kosztował tyle na premierę, co w tej promocji, oraz nie miał logo Apple na obudowie, to mógłby uchodzić za zabójcę flagowców na miarę naszych czasów.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:41
Jednak mimo wszystko takie określenie brzmi dziwnie w kontekście sprzętu Apple. Spójrzmy jednak na fakty: mamy tu do czynienia z procesorem Apple A18, czyli jednym z najwydajniejszych układów dostępnych na rynku w smartfonie za 2349 zł. 8 GB RAM na pokładzie również prezentuje się godnie.

iPhone 16e - najlepszy z najtańszych telefonów Apple

Cała reszta to natomiast zestaw mniejszych lub większych cięć. I tak ekran to wciąż świetna, 6,1-calowa konstrukcja OLED z jasnością do 1200 nitów i rozdzielczością 1170 × 2532 pikseli, ale z notchem i odświeżaniem 60 Hz. Aparat robi naprawdę przyzwoite zdjęcia, jednak pojedyncze oczko 48 Mpix daje o sobie znać, tak jak i 128 GB pamięci wbudowanej, czy brak MagSafe.

Wciąż to jednak jest bardzo wydajny smartfon z klasą odporności IP68, NFC, e-SIM i ładowaniem bezprzewodowym, za który przyjdzie nam zapłacić 2349 zł. Co jednak równie ważne, dostajemy sprzęt, który będzie mógł liczyć na naprawdę wiele lat aktualizacji i to nie tylko łatek bezpieczeństwa. W tej cenie naprawdę warto.

