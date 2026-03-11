Tani iPhone jeszcze tańszy. Wydajność flagowca w cenie średniaka

Jednak mimo wszystko takie określenie brzmi dziwnie w kontekście sprzętu Apple. Spójrzmy jednak na fakty: mamy tu do czynienia z procesorem Apple A18, czyli jednym z najwydajniejszych układów dostępnych na rynku w smartfonie za 2349 zł. 8 GB RAM na pokładzie również prezentuje się godnie.

iPhone 16e - najlepszy z najtańszych telefonów Apple

Cała reszta to natomiast zestaw mniejszych lub większych cięć. I tak ekran to wciąż świetna, 6,1-calowa konstrukcja OLED z jasnością do 1200 nitów i rozdzielczością 1170 × 2532 pikseli, ale z notchem i odświeżaniem 60 Hz. Aparat robi naprawdę przyzwoite zdjęcia, jednak pojedyncze oczko 48 Mpix daje o sobie znać, tak jak i 128 GB pamięci wbudowanej, czy brak MagSafe.