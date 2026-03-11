Pancerny smartfon za 771 zł. Tyle dziś kosztuje odporność na wszystko

Do sprzedaży w sieci Media Expert trafił właśnie Blackview FORT 100, czyli najnowszy smartfon o wzmocnionej konstrukcji. Marka Blackview nie jest tak rozpoznawalna na rynku pancerniaków, jak Ulefone czy Oukitel, ale to producent, który działa już w tym segmencie parę ładnych lat i ma na koncie wiele udanych modeli. Jak jest z modele FORT 100?

Nowy Blackview FORT 100 to propozycja dla najbardziej oszczędnych użytkowników, którym potrzebny jest wzmocniony smartfon, a niekoniecznie pogromca benchmarków. Zamiast na wydajność, producent postawił w tym modelu na wytrzymałość obudowy wspieraną nowymi funkcjami sztucznej inteligencji.

Blackview FORT 100 jest lekki i płaski

W swojej kategorii FORT 100 wyróżnia się stosunkowo niewielką i lekką obudową. Ma ona 10,7 mm grubości przy masie 245 g, co w segmencie pancerniaków można uznać za dość rozsądny kompromis. Sprzęt spełnia militarne normy MIL-STD-810H oraz certyfikaty IP68 i IP69K, oferując pełną ochronę przed pyłem, upadkami i zanurzeniem pod wodą pod wysokim ciśnieniem. Wyposażenie uzupełnia programowalny przycisk boczny aktywujący wybrane funkcje takie jak latarka czy SOS, a także pakiet użytecznych narzędzi systemowych z poziomicą i kompasem.

Na froncie umieszczono ekran IPS o przekątnej 6,56 i dość skromnej rozdzielczości HD+, choć z lekko podbitym odświeżaniem obrazu do 90 Hz. Sprzęt napędza mocno już leciwy układ MediaTek Helio G81, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM. Na pliki użytkownika przewidziano zaledwie 128 GB, ratując się na szczęście obsługą kart microSD do 2 TB. Takie parametry to zdecydowanie niska półka wydajnościowa. Blackview FORT 100 będzie się nadawał do podstawowych zastosowań, sprawdzi się do pracy w warsztacie czy obijania na terenowych rajdach.

Z tyłu obudowy znajduje się prosty aparat 16 Mpix z nagrywaniem w rozdzielczości 1080p, podczas z przodu ulokowany jest aparat do selfie 13 Mpix.

Ogniwo zasilające smartfon ma standardową pojemność 5000 mAh i obsługuje wolne jak na dzisiejsze realia ładowanie przewodowe o mocy zaledwie 18 W.