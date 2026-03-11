Sprzęt

Raport Counterpoint: Zapłacimy więcej za każdy nowy smartfon

Koszty produkcji telefonów rosną, na co wpływają drożejące układy pamięci. W 2026 roku klienci zapłacą więcej za urządzenia z każdej półki cenowej.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:38
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Raport Counterpoint: Zapłacimy więcej za każdy nowy smartfon

Pamięci napędzają wzrost kosztów produkcji

Firma Counterpoint Research opublikowała nowy raport dotyczący rynku układów pamięci do urządzeń mobilnych. Ceny pamięci DRAM wzrosły w pierwszym kwartale 2026 roku o ponad 50% kwartał do kwartału. W przypadku układów NAND Flash zanotowano wzrost przekraczający 90 procent.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zjawisko to zmienia strukturę kosztów produkcji smartfonów, co dotyka urządzeń ze wszystkich półek cenowych. Największy wpływ widać w segmencie najtańszych telefonów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Szary SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Szary SM-A566
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Grafitowy SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Grafitowy SM-A566
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Advertisement

Duży problem tanich smartfonów

Koszty produkcji telefonów poniżej 200 dolarów (ok. 730 zł) rosną najszybciej. Konfiguracja z 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane podniesie całkowity koszt wytworzenia takiego sprzętu o 25%. W pierwszym kwartale 2026 roku układy pamięci będą stanowić 43% wartości wszystkich części w tanich modelach.

Telefony ze średniej półki również notują wzrosty. Analitycy przewidują, że w drugim kwartale 2026 roku pamięć DRAM stanowić będzie 20% kosztów w tej grupie. Udział pamięci NAND wzrośnie w tym samym czasie do 16%.

Raport Counterpoint: Zapłacimy więcej za każdy nowy smartfon

Flagowce zdrożeją najbardziej

W najdroższych smartfonach koszty rosną z dwóch powodów. Producenci stosują w nich pamięci o bardzo dużej pojemności oraz nowe procesory wykonane w procesie 2 nm. Koszty części do flagowców wzrosną do drugiego kwartału o kwotę od 100 do 150 dolarów (360-550 zł).

Firmy starają się ograniczyć straty. Producenci zmniejszają produkcję najtańszych modeli, zmieniają też specyfikacje i instalują tańsze podzespoły w mniej ważnych elementach urządzeń.

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł

Wyższe ceny w sklepach

Działania producentów nie zniwelują w całości różnicy w cenie części. Według analityka Shenghao Bai, podwyżki na półkach sklepowych w 2026 roku są nieuniknione. Ceny najtańszych telefonów wzrosną o około 30 dolarów (110 zł).

Kupujący flagowce zapłacą najwięcej. Koszty drogich podzespołów zostaną przerzucone na konsumentów. W tym przypadku podwyżki w sklepach wyniosą od 150 do 200 dolarów (550-730 zł).

Image
telepolis
Counterpoint rynek smartfonów ceny smartfonów ceny pamięci RAM podwyżka cen wyższe ceny smartfonów tanio już było NAND Flash
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Counterpoint Research
Źródła tekstu: Counterpoint Research