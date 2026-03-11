Ulefone z nowym pancerniakiem. 20 000 mAh, mocna lampa i dobra cena

Ulefone RugKing 5 Pro właśnie doczekał się premiery, a do globalnej sprzedaży wejdzie już za kilka dni, bo 16 marca. Producent zachwala, że nowość jest bardziej przystępną cenowo alternatywą dla popularnego modelu Ulefone Armor 24, stąd też widać między nimi pewne podobieństwo. I podobnie jak pierwowzór, RugKing 5 Pro jest nie tylko niezwykle wytrzymały (IP68, IP69K, MIL-STD-810H), ale też niestety ciężki (629 gramów) i gruby (26,5 mm).

Gigantyczna bateria i potężna latarka

Największym atutem modelu RugKing 5 Pro jest jego potężna bateria o pojemności aż 20 000 mAh, stworzona z myślą o użytkownikach przebywających z dala od gniazdek. Ogniwo obsługuje ładowanie o mocy 33 W, a dzięki funkcji ładowania zwrotnego smartfon może bez problemu pełnić rolę pojemnego powerbanku dla innych sprzętów.

Podobnie jak w modelu Armor 24, na tylnym panelu producent umieścił dużą lampę kempingową, która za sprawą 1202 wbudowanych diod LED generuje światło o jasności do 1200 lumenów. Lampa zapewnia dodatkowe źródło światła podczas biwakowania, nocnych wędrówek czy awaryjnych napraw w terenie. W połączeniu z tak dużym akumulatorem będzie świecić przez długie godzinny.

Ulefone RugKing 5 Pro wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 246) z odświeżaniem 60 Hz, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 3. Oferuje maksymalną jasność na poziomie 910 nitów, co może nie jest rekordem, ale wystarczające do tego, by ekran pozostawał czytelny w terenie.

Nowością w tej serii jest tryb Water-Lock, który po aktywacji całkowicie wyłącza ekran dotykowy, zapobiegając przypadkowym kliknięciom wywołanym przez krople deszczu lub pełne zanurzenie w wodzie. Jak zachwala Ulefone, to rozwiązanie zostało zaprojektowane specjalnie dla pływaków, rowerzystów i miłośników ekstremalnych wypraw.

Budżetowy charakter pancerniaka zdradzają jego podzespoły. Sercem smartfonu jest układ Unisoc T7250, współpracujący z 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.1. Przestrzeń na dane można rozbudować za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB. Całość nie zapewni to wysokiej wydajności, ale powinno wystarczyć do podstawowych zadań w terenie.

Telefon pozwala zamontować dwie karty SIM w standardzie nano, obsługuje łączność 4G, Bluetooth 5.2, dwuzakresowe Wi-Fi oraz moduł NFC wspierający płatności zbliżeniowe Google Pay.

W sekcji foto znalazł się główny aparat 64 Mpix z matrycą OmniVision OV64B40 oraz dodatkowy aparat noktowizyjny 20 Mpix (IMX350), pozwalający na robienie zdjęć w całkowitych ciemnościach. Z przodu ulokowana jest jednostka 16 Mpix do selfie.

Całość pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Android 16 z dodatkami AI.

Cena i dostępność