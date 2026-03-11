AMD chce uderzyć w NVIDIĘ. Lisa Su wybiera się osobiście do Koreii

AMD szykuje ważny ruch w azjatyckim łańcuchu dostaw dla AI. Jak podają koreańskie media, 18 marca do Korei Południowej ma przylecieć prezes firmy, Lisa Su. W planach są spotkania z przedstawicielami Samsunga i Naveru, a w centrum rozmów mają znaleźć się pamięci HBM, infrastruktura dla sztucznej inteligencji oraz dalsza współpraca przy centrach danych.

Wizyta CEO AMD "przypadkowo" wypadnie podczas GTC 2026

To nie jest zwykła kurtuazyjna wizyta. AMD jest dziś numerem dwa na rynku akceleratorów AI, ale wciąż wyraźnie ustępuje NVIDII. Firma potrzebuje więc nie tylko mocnych układów, lecz także stabilnego dostępu do kluczowych komponentów, przede wszystkim pamięci o wysokiej przepustowości. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma Samsung, który należy do najważniejszych producentów HBM, DRAM i NAND na świecie.

Według doniesień Lisa Su ma spotkać się m.in. z przewodniczącym Samsunga Jay Y. Lee oraz szefową Naveru Choi Soo-yeon. Dla AMD stawka jest wysoka. Rosnący popyt na infrastrukturę AI sprawia, że dostęp do nowoczesnych pamięci staje się jednym z kluczowych czynników. Media w Korei wskazują, że rozmowy z Samsungiem mogą dotyczyć zarówno zwiększenia dostaw HBM dla akceleratorów AMD, jak i szerzej pojętej współpracy w obszarze produkcji półprzewodników.

Nie mniej interesująco zapowiada się wątek związany z Naverem. Koreański gigant rozwija własne usługi AI i chmurę, a jednocześnie chce ograniczać zależność od NVIDII. W tym kontekście AMD może stać się dla firmy ważnym partnerem sprzętowym. Reuters podaje, że zakres rozmów ma obejmować m.in. zwiększenie dostaw układów do centrów danych, rozwój suwerennej infrastruktury AI oraz współpracę przy technologiach nowej generacji.

Cała sprawa ma też wyraźny wymiar wizerunkowy i strategiczny. Wizyta ma odbyć się w tym samym tygodniu, w którym trwa GTC 2026, czyli najważniejsza doroczna konferencja NVIDII. Trudno uznać to za przypadek. Gdy uwaga branży skupia się na rywalu, AMD może pokazać, że buduje własny front współpracy z jednymi z najważniejszych graczy w Azji.