Oprogramowanie

Windows z ważną zmianą w kwietniu. Skorzystają na tym gracze

Czeka nas mocniejsze połączenia konsol z PC. Posiadacze urządzeń z Windows 11 dostaną tryb, który testowany i ulepszany był od dłuższego czasu.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 11 MAR 2026
Microsoft coraz wyraźniej pokazuje, że przyszłość marki Xbox widzi nie tylko w konsolach, ale również w komputerach. Firma chce jeszcze mocniej połączyć oba światy, a pełnoekranowy interfejs Xbox trafi już w kwietniu na praktycznie każdy komputer z Windows 11. Mowa nie tylko o handheldach, ale też o laptopach, desktopach i tabletach. Co ważne, rozwiązanie doczekało się też nowej, prostszej nazwy - "Xbox mode".

Sklep Xbox ma być bardziej jak Steam

To kolejny krok w kierunku strategii, w której PC ma stać się jednym z filarów ekosystemu Xbox. Zwłaszcza, że następna generacja platformy Xbox, rozwijana pod kryptonimem Project Helix, ma pozwalać na uruchamianie gier komputerowych. Projekt ma wejść w fazę alfa w 2027 roku, ale Microsoft nie zamierza czekać tak długo z wdrażaniem zmian.

Pełnoekranowy tryb Xbox nie jest zupełną nowością, bo można go było sprawdzić od listopada 2025 roku, o ile ktoś brał udział w programach Windows Insider i Xbox Insider. W praktyce rozwiązanie wymagało jednak dopracowania. Gdy Microsoft wprowadził je początkowo na przenośne urządzenia, trudno było mówić o pełnoprawnym doświadczeniu.

Podczas targów GDC 2026 Microsoft ogłosił także, że udostępni wszystkim twórcom w sklepie Xbox funkcję Advanced Shader Delivery. W praktyce ma ona skracać czas wczytywania gier dzięki dostarczaniu wstępnie skompilowanych shaderów już na etapie pobierania. To technika dobrze znana ze świata konsol, a podobne rozwiązanie stosuje także Steam.

Na tym nie koniec. Microsoft wspomniał również o dalszym rozwoju DirectX, w tym o ruchu w stronę neural rendering, a także o aktualizacjach DirectStorage i narzędzi do debugowania grafiki. Więcej technicznych szczegółów dostępnych jest na oficjalnym blogu.

telepolis
gaming gry Microsoft Windows Windows 11 Project Helix Xbox mode
Źródła zdjęć: Shutterstock, Microsoft
Źródła tekstu: Microsoft, oprac. własne