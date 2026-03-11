Niemieckie miasto sparaliżowane. Winne są Mapy Google

I nie, to co napisałem, nie ma w sobie nawet odrobiny przesady. To niemieckie miasto faktycznie zostało sparaliżowane z powodu błędu w Mapach Google. A wszystko dlatego, że bardzo wielu kierowców jeździ z nawigacją nawet po znajomych trasach. I nie ma w tym niczego dziwnego: dostajemy w końcu z wyprzedzeniem informacje o blokadach dróg, robotach, czy wypadkach.

Mapy Google sparaliżowały miasto

Tak jest i w tym przypadku. Otóż fragment autostrady A1 był czasowo zamknięta do niedzieli 8 marca. Niestety informacja o blokadzie pojawiła się także we wtorek 10 marca i to w samych godzinach szczytu. Tym samym ludzie jadący nią zaczęli szukać objazdów. Padło na pobliskie miasto Leverkusen.

Efektem były nawet 10-kilometrowe korki na niemalże każdej ulicy miasta. Wszystko dlatego, że aż 90% ruchu autostradowego postanowiło przez nie przejechać, aby ominąć nieistniejącą blokadę. W efekcie całe miasto, jak i okoliczne trasy alternatywne zamieniły się w jeden wielki korek, natomiast te 10% osób, które kontynuowało jazdę autostradą, mogło cieszyć się wyjątkowym brakiem ruchu.