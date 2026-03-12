Vasco Audience to koniec z barierami językowymi na konferencjach

Aplikacje

Uczestnicy spotkań mogą odbierać przekład na żywo na własnych urządzeniach. Producent elektronicznych translatorów udostępnił nowy system dla branży biznesowej i edukacyjnej.

Wystarczy zeskanować kod QR

Vasco Electronics wprowadziło do sprzedaży narzędzie o nazwie Vasco Audience. Służy ono do tłumaczeń podczas spotkań z wielojęzyczną widownią. Prowadzący mówi we własnym języku, a słuchacze odbierają przekład w czasie rzeczywistym na swoich telefonach. Producent deklaruje, że system obniża koszty takich usług nawet o 90% w stosunku do standardowych metod.

Odbiorcy nie muszą instalować dodatkowych programów. Całość działa w przeglądarce internetowej. Uczestnikowi wystarczy prywatny smartfon lub tablet. Prowadzący uruchamia transmisję w aplikacji Vasco Audience, a następnie słuchacze skanują udostępniony przez organizatora kod QR.

Przekład generuje sztuczna inteligencja

Uczestnicy wybierają docelowy język z ponad 50 dostępnych opcji. Otrzymują przekład w formie tekstu lub dźwięku. Proces ten obsługuje sztuczna inteligencja. Po zakończeniu wydarzenia dostępna jest pełna transkrypcja wszystkich wypowiedzi.

Naszą misją od zawsze było łączenie ludzi. Z Vasco Audience wychodzimy poza rozmowy jeden na jeden i wkraczamy na scenę biznesowych wydarzeń. Dzięki tej technologii bariera językowa na sali konferencyjnej, w pokoju szkoleniowym czy podczas oprowadzania wycieczki po prostu przestaje istnieć - organizator nie musi już planować osobnej infrastruktury tłumaczeniowej.

powiedział Maciej Góralski, CEO Vasco Electronics
Narzędzie działa w formie przedpłaty

System sprawdzono już w warunkach roboczych. Vasco Audience obsługiwało polsko-japoński panel biznesowy podczas ubiegłorocznych targów Expo 2025 w Osace. Narzędzie nie jest sprzedawane w formie stałego abonamentu. Firma oferuje pakiety godzin tłumaczeń. Zakupiony czas pozostaje do wykorzystania przez rok od daty aktywacji.

Dodatkowe informacje, w tym dotyczące kosztów, znajdziesz pod tym adresem.

Zobacz: Vasco Translator V4 to poliglota w Twojej kieszeni. Recenzja tłumacza z nielimitowanym Internetem

