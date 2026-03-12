Twoje dziecko korzysta z WhatsAppa? Od razu to włącz

WhatsApp rozpoczął wprowadzanie nowej funkcji do swojej aplikacji, która powinna zainteresować rodziców dzieci w wieku przed nastoletnim. Nowość da im większą kontrolę nad tym, co w komunikatorze robią pociechy.

WhatsApp daje kontrolę

WhatsApp wprowadza "konto zarządzane przez rodzica". Po odpowiednim skonfigurowaniu pozwala ono decydować, kto może się kontaktować z niepełnoletnim użytkownikiem konta i do jakich grup może on dołączyć. Dodatkowo nowość pozwala też weryfikować opiekunowi prośby o zgody na przesłanie wiadomości z nieznanych kontaktów, a także zarządzać prywatnością konta.

Nowe narzędzia kontroli rodzicielskiej i ustawienia są zabezpieczone PIN-em rodzica na zarządzanym urządzeniu. Tylko rodzice mogą uzyskać dostęp do ustawień prywatności i je zmieniać, dzięki czemu mogą dostosować środowisko do potrzeb swojej rodziny. informuje WhatsApp.

Co ważne, wszystkie rozmowy dziecka pozostają prywatne i są chronione pełnym szyfrowaniem. Rodzice nie mają do nich dostępu, tak samo zresztą, jak WhatsApp. Natomiast opiekun ma kontrolę nad tym, z kim prowadzone są rozmowy i na jakich grupach.