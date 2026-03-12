Aplikacje

Twoje dziecko korzysta z WhatsAppa? Od razu to włącz

Rodzice powinni zainteresować się nową funkcją WhatsAppa. Najlepiej do razu ją aktywować.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:56
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Twoje dziecko korzysta z WhatsAppa? Od razu to włącz

WhatsApp rozpoczął wprowadzanie nowej funkcji do swojej aplikacji, która powinna zainteresować rodziców dzieci w wieku przed nastoletnim. Nowość da im większą kontrolę nad tym, co w komunikatorze robią pociechy.

Dalsza część tekstu pod wideo

WhatsApp daje kontrolę

WhatsApp wprowadza "konto zarządzane przez rodzica". Po odpowiednim skonfigurowaniu pozwala ono decydować, kto może się kontaktować z niepełnoletnim użytkownikiem konta i do jakich grup może on dołączyć. Dodatkowo nowość pozwala też weryfikować opiekunowi prośby o zgody na przesłanie wiadomości z nieznanych kontaktów, a także zarządzać prywatnością konta.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 1TB 6.3" 120Hz Głębinowy błękit
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 1TB 6.3" 120Hz Głębinowy błękit
0 zł
7799 zł - najniższa cena
Kup teraz 7799 zł
Smartfon HUAWEI Mate X7 16/512GB 6.49" 120Hz Czerwony
Smartfon HUAWEI Mate X7 16/512GB 6.49" 120Hz Czerwony
0 zł
8999 zł - najniższa cena
Kup teraz 8999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-F761
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-F761
0 zł
4299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4299 zł
Advertisement

Nowe narzędzia kontroli rodzicielskiej i ustawienia są zabezpieczone PIN-em rodzica na zarządzanym urządzeniu. Tylko rodzice mogą uzyskać dostęp do ustawień prywatności i je zmieniać, dzięki czemu mogą dostosować środowisko do potrzeb swojej rodziny.

informuje WhatsApp.
Twoje dziecko korzysta z WhatsAppa? Od razu to włącz

Co ważne, wszystkie rozmowy dziecka pozostają prywatne i są chronione pełnym szyfrowaniem. Rodzice nie mają do nich dostępu, tak samo zresztą, jak WhatsApp. Natomiast opiekun ma kontrolę nad tym, z kim prowadzone są rozmowy i na jakich grupach.

Jak ustawić "konto zarządzane przez rodzica"? W tym celu należy położyć obok sobie swój telefon oraz dziecka i połączyć oba konta WhatsApp. Po tym opiekun będzie miał kontrolę nad wspomnianymi funkcjami i elementami.

Image
telepolis
WhatsApp konto zarządzane przez rodzica WhatsApp konto zarządzane przez rodzica WhatsApp dla dziecka
Źródła zdjęć: rafastockbr / Shutterstock, WhatsApp
Źródła tekstu: WhatsApp