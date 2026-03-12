Telewizja i VoD

Disney+ zamienia się w TikToka. Tej nowości w aplikacji nie unikniesz

Platformy streamingowe dwoją się i troją, aby zatrzymać naszą uwagę na dłużej. Najnowszy pomysł giganta rozrywki to dowód na to, że format krótkich wideo przejął już absolutnie wszystko. Disney+ właśnie oficjalnie zapowiedział i wprowadził do swojej aplikacji mobilnej nową zakładkę o nazwie Verts.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:12
0
Disney+ zamienia się w TikToka. Tej nowości w aplikacji nie unikniesz

Wygląda na to, że TikTok tak skutecznie przebudował nasze nawyki, że w 2026 roku nawet aplikacja premium do oglądania pełnometrażowych filmów i seriali musi mieć swój własny, pionowy układ wideo. Zamiast tradycyjnego przeglądania biblioteki, widzom serwuje się strumień krótkich, przypadkowych klipów. Wszystko w znanej konwencji TikToka. 

Disney+ zamienia się w TikToka. Tej nowości w aplikacji nie unikniesz

Jak to działa w praktyce w aplikacji Disney+? Po kliknięciu nowej ikony Verts w pasku nawigacyjnym użytkownik trafia do interfejsu zoptymalizowanego pod pionowe przewijanie. Znajdziemy tam sceny i fragmenty filmów lub seriali oraz ich zwiastuny, pochodzące z zasobów Disney+, Hulu oraz ESPN. Jeśli dany urywek przykuje naszą uwagę, możemy od razu przejść do odtwarzania pełnego materiału (wystarczy obrócić telefon do układu szerokiego) lub jednym kliknięciem dodać go do naszej listy. Za to, co dokładnie widzimy na ekranie, odpowiada specjalnie zaprojektowany, zaawansowany algorytm rekomendacji.

Rozwiązanie to od sierpnia ubiegłego roku było testowane w aplikacji ESPN, gdzie podobno zwiększyło zaangażowanie użytkowników. Obecnie zakładka Verts trafia do subskrybentów Disney+ w Stanach Zjednoczonych, korzystających z systemów Android oraz iOS. Nie wiadomo, kiedy nowość zobaczą użytkownicy w innych krajach.

Przedstawiciele Disneya ostrzegają jednak, że to dopiero początek i „pierwsza scena pierwszego odcinka”. Narzędzie ma być intensywnie rozwijane, a w przyszłości platforma nie wyklucza dodawania do głównego ekranu pionowych materiałów w jeszcze innej formule – być może chodzi o krótkie produkcje tworzone specjalnie w tym formacie (a nie wycinki dużych produkcji).

telepolis
Źródła zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock, The Walt Disney Company
Źródła tekstu: The Walt Disney Company