Układy AMD Zen6 coraz bliżej. Pojawiły się pierwsze testy

Geekbench to popularny program wykorzystywany przez producentów i recenzentów sprzętu. Pozwala on w łatwy sposób sprawdzić wydajność CPU w komputerze czy smartfonie. Jest więc częstym źródłem przecieków na temat nowych układów. Tym razem mowa o AMD, a dokładniej jednym z pierwszych procesorów opartych na architekturze Zen 6.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oficjalna prezentacja nastąpi zapewne podczas CES 2027

W bazie wspomnianego benchmarku pojawił się wpis dotyczący procesora oznaczonego jako "AMD Eng Sample: 100-000001713-31_N". I chociaż ten konkretny numer OPN nie widnieje jeszcze w oficjalnych spisach producenta, to występował już wcześniej w logach tranzytowych. Tym samym wiemy, że chodzi o mobilne APU z rodziny Medusa Point o TDP 28 W.

Mówimy tutaj o 10-rdzeniowym i 20-wątkowym układzie wyposażonym w 32 MB pamięci podręcznej L3. Wszystko wskazuje, że AMD pójdzie śladami Intela i zobaczymy konfiguracje cztery rdzenie Zen6, cztery Zen6c oraz dwa typu LPE (bardzo niskiego poboru mocy).

Sam wynik benchmarku nie mówi jednak zbyt wiele o realnej wydajności. Testowany egzemplarz to bardzo wczesna próbka inżynieryjna, a jego taktowania były wyjątkowo niskie - od 1,39 do 2 GHz. Od litografii 3 nm wymagać można zdecydowanie więcej, a więc trudno nawet porównywać te punkty z CPU dostępnymi obecnie na rynku.