Spotify szykuje duże zmiany i nowe płatne opcje dla słuchaczy

Nowy model sztucznej inteligencji

Władze Spotify otworzyły wydarzenie Investor Day 2026 podsumowaniem zmian od 2022 roku. Przedstawiono też cztery główne kierunki dalszego rozwoju. Gustav Söderström ogłosił przejście serwisu do ery generatywnej. Aplikacja nie będzie wykorzystywać ogólnych modeli językowych, lecz zamiast tego rozwija własne rozwiązanie nazwane Large Taste Model. Będzie ono oparte na danych o unikalnym guście muzycznym użytkowników. Aplikacja połączy treści publiczne z prywatnymi. Doświadczenia słuchaczy będą od teraz tworzone w czasie rzeczywistym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Alex Norström podkreślił wagę zaangażowania i retencji użytkowników. Platforma ma już prawie 300 milionów subskrybentów na całym świecie. Serwis chce towarzyszyć użytkownikom w wielu momentach ich życia. Wiele osób korzysta z muzyki, podcastów i audiobooków niemal każdego dnia. Tacy słuchacze są gotowi płacić więcej za nowe funkcje, dlatego serwis wprowadza kolejne płatne opcje. Audiobooki jako pierwsze otrzymały takie rozszerzenia.

Przedsprzedaż biletów i legalne remiksy

Serwis uruchamia nową funkcję o nazwie Reserved. Pozwoli ona najwierniejszym fanom kupić bilety na koncerty przed startem ogólnej sprzedaży. Opcja ta będzie dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont Premium. Firma podpisała też nowe umowy licencyjne z Universal Music Group oraz Universal Music Publishing Group. Słuchacze otrzymają narzędzie do legalnego tworzenia remiksów i coverów utworów. Autorzy oryginałów otrzymają część zysków z tego tytułu. Nowe narzędzie będzie oferowane jako płatny dodatek w pierwszej kolejności dla użytkowników Premium.

Latem twórcy dostaną możliwość oferowania subskrypcji swoim fanom. Służyć do tego będzie opcja Memberships. Aplikacja pozwoli również na generowanie prywatnych podcastów. Użytkownik wpisze polecenie tekstowe, a platforma zamieni je w dopasowane nagranie audio. Spotify mocno rozwija też segment książek. Pakiet Audiobooks+ ma w lipcu osiągnąć 100 milionów dolarów rocznego przychodu. Wkrótce pojawią się kolejne pakiety oraz nowe narzędzia dla twórców w ramach Spotify for Authors.

Aplikacja na komputery i wyniki finansowe

Platforma zapowiedziała nową aplikację na komputery osobiste. Nosi ona nazwę Studio by Spotify Labs. Program samodzielnie wygeneruje spersonalizowane playlisty, podcasty oraz podsumowania dnia. Narzędzie wykorzysta do tego zawartość kalendarza oraz skrzynkę mailową słuchacza. Aplikacja trafi wkrótce na rynki w ponad 20 krajach. Użycie prywatnych danych pomoże lepiej dopasować treści do rozkładu dnia użytkownika.