Szykuje się wielka awantura. Konsola z logo Lenovo pełna piratów Nintendo
To, że na rynku istnieje pełno konsol napchanych pirackimi ROM-ami jak dobry sernik rodzynkami raczej nikogo nie dziwi. Jednak to jest zwykle typowa chińczyzna firm-krzak, nawet jeśli ich produkty są powszechnie kojarzone w świadomości graczy retro, jak Anbernic. Tym razem jednak produkt tego typu ma na sobie logo międzynarodowej marki, jaką jest Lenovo.
Tu warto podkreślić, że jest to konsola z logo Lenovo, a nie od Lenovo. Powstała ona w ramach tak zwanej współpracy white-label, czyli Lenovo daje markę, ale za wszystko inne odpowiada producent urządzenia. Tak właśnie powstała konsola Lenovo G02, którą możecie kupić na AliExpress, a która jest pełna pirackich ROM-ów gier na praktycznie wszystkie najpopularniejsze konsole retro.
Lenovo G02 pełne piractwa
Skąd wiadomo, że te gry są piractwem? To akurat proste: ponieważ jeśli Lenovo licencjonuje swoje gry na konsole firm zewnętrznych — co się zdarza bardzo rzadko — to są to sprzęty sygnowane logo Nintendo i danego tytułu lub konsole od iQue, które trafiały wyłącznie na rynek chiński, jednak sam producent jest głęboko powiązany z Nintendo.
I tak: to nie Lenovo wyprodukowało ten sprzęt i to nie ono wgrało tam bibliotekę nielegalnych gier, która wedle obietnic producenta ma sięgać ponad 22 tysięcy tytułów. Jednak to właśnie Lenovo udostępniła swoje logo i nazwę dla tego sprzętu, więc ponosi za niego odpowiedzialność choćby wizerunkową.